Государственная Укрпочта объявила тендер на закупку core-системы для банка ожидаемой стоимостью до 325,5 млн грн. Внедрение должны завершить до конца 2031 года.

Сменить банк для зарплаты в Украине вскоре может стать проще - государственная Укрпочта готовится запустить собственный полноценный банк и уже объявила тендер на закупку core-системы ожидаемой стоимостью до 325,5 млн грн.

Об этом сообщает издание «Кошт» со ссылкой на документацию, опубликованную в системе Prozorro. Закупка охватывает программное обеспечение в базовой комплектации для финансовой компании и банковского учреждения, а также услуги по его трансформации, миграции и развитию.

Завершить внедрение программного обеспечения и предоставление предусмотренных услуг должны до 31 декабря 2031 года. То есть полноценный запуск банка растянется на несколько лет.

Какие услуги Укрпочта уже предоставляет

Укрпочта уже имеет отдельные лицензии на предоставление финансовых услуг. Сейчас компания принимает коммунальные платежи, выплачивает пенсии и осуществляет денежные переводы.

Новая система должна объединить эти разрозненные услуги в единую платформу и обеспечить постепенный переход к полноценной банковской деятельности.

Что появится для клиентов

Согласно документации, новая система будет охватывать обслуживание клиентов в стационарных и передвижных отделениях, через почтальонов, курьеров, онлайн-сервисы и мобильное приложение. Отдельно предусмотрено проведение некоторых операций в офлайн-режиме без стабильного интернета.

Среди услуг, которые планируют внедрить:

денежные переводы, в том числе международные;

прием платежей за коммунальные и другие услуги;

выплата пенсий, субсидий и социальной помощи;

продажа страховых продуктов;

открытие и обслуживание банковских счетов;

выпуск и обслуживание карт Visa, Mastercard и «ПРОСТИР»;

платежи и мгновенные переводы между банками;

кредитование физических лиц и овердрафты;

различные тарифные пакеты и условия обслуживания.

Почему запуск затянулся

Планы Укрпочты запустить собственный банк длятся почти 10 лет. Генеральный директор компании Игорь Смелянский говорил о предоставлении банковских услуг еще с 2017 года.

За это время рассматривались варианты покупки банка, передачи Укрпочте одного из государственных банков или запуск нового банка на основе законодательства о банках финансовой инклюзии. Ключевым препятствием на последнем этапе стало сопротивление Национального банка Украины этой инициативе.

Что это означает для клиентов

Для обычных украинцев появление банка от Укрпочты означает доступ к банковским услугам даже в самых отдаленных селах, где нет отделений других банков. Почтальоны и передвижные отделения смогут открывать счета, выпускать карты и принимать платежи.

В то же время точные тарифы, комиссии и лимиты станут известны лишь ближе к запуску. Пока речь идет о подготовке технической базы, а не о конкретных условиях для клиентов.

Ранее Politeka сообщала, снятие наличных свыше 400 000 грн: банк потребует справку о доходах.

Также Politeka сообщала, суд обязал ПриватБанк вернуть клиенту 11 055 гривен.