Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 13 по 19 листопада: синоптики попереджають, що найтеплішим буде день з температурою +12°, а вночі регіон очікують перші заморозки до -1°, адже до Київщини також завітають дощі.

Попередній тижневий прогноз погоди для Київщини вже попереджав про дощі, а наступний тиждень, з 13 по 19 листопада, принесе регіону не лише нові опади, а й перші нічні заморозки. Синоптики фіксують поступове похолодання після теплого початку тижня, а температура вночі вперше за сезон опуститься нижче нуля.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня коливатиметься від +6° до +12°, а вночі - від -1° до +8°.

У п’ятницю, 13 листопада, у Київській області очікується найтепліший день тижня: повітря вдень прогріється до +12°, а вночі похолодає до +4°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 14 листопада, максимальна температура вдень опуститься до +6°, а вночі термометри покажуть +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 15 листопада, вдень у регіоні утримається +6°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 0°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.

У понеділок, 16 листопада, вдень повітря прогріється до +7°, а вночі очікуються перші заморозки - температура опуститься до -1°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, денна температура підніметься до +8°, нічна - до +3°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, вдень очікується +11°, а вночі - +3°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 19 листопада, тиждень завершиться помітним потеплінням уночі: вдень +10°, а вночі аномально тепло як для листопада - +8°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з денною температурою +12°, а найхолоднішим удень - субота, 14 листопада, коли повітря прогріється лише до +6°. Перепад денних температур за тиждень сягне 6°, а найсильніше похолодає вночі в понеділок, 16 листопада, - до -1°. Опади синоптики прогнозують у п’ятницю, 13 листопада, а також у вівторок, середу та четвер - 17, 18 та 19 листопада.

Через можливі опади у чотири дні тижня мешканцям Київської області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А оскільки вночі з неділі на понеділок температура опускається нижче нуля, людям похилого віку та тим, хто проводить багато часу на вулиці, варто вдягатися тепліше, аби уникнути переохолодження.

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