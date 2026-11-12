Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 13 по 19 ноября: синоптики предупреждают, что самым теплым будет день с температурой +12°, а ночью регион ждут первые заморозки до -1°, ведь на Киевщину также придут дожди.

Предыдущий недельный прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал о дождях, а следующая неделя, с 13 по 19 ноября, принесет региону не только новые осадки, но и первые ночные заморозки. Синоптики фиксируют постепенное похолодание после теплого начала недели, а температура ночью впервые за сезон опустится ниже нуля.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в течение недели будет колебаться от +6° до +12°, а ночью - от -1° до +8°.

В пятницу, 13 ноября, в Киевской области ожидается самый теплый день недели: воздух днем прогреется до +12°, а ночью похолодает до +4°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 14 ноября, максимальная температура днем опустится до +6°, а ночью термометры покажут +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 15 ноября, днем в регионе удержится +6°, а ночью столбики термометров опустятся до 0°. Небо будет малооблачным, осадков не предвидится.

В понедельник, 16 ноября, днем воздух прогреется до +7°, а ночью ожидаются первые заморозки - температура опустится до -1°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, дневная температура поднимется до +8°, ночная - до +3°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, днем ожидается +11°, а ночью - +3°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 19 ноября, неделя завершится заметным потеплением ночью: днем +10°, а ночью аномально тепло для ноября - +8°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с дневной температурой +12°, а самым холодным днем - суббота, 14 ноября, когда воздух прогреется лишь до +6°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 6°, а сильнее всего похолодает ночью в понедельник, 16 ноября, - до -1°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 13 ноября, а также во вторник, среду и четверг - 17, 18 и 19 ноября.

Из-за возможных осадков в четыре дня недели жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку ночью с воскресенья на понедельник температура опускается ниже нуля, пожилым людям и тем, кто проводит много времени на улице, стоит одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

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