Перекази грошей від батьків, дітей чи інших родичів на картку не означають автоматичного податку, однак великі або незвичні операції можуть зацікавити банк. Пояснюємо, коли фінустанова попросить документи й що варто зберегти.

Перекази між картками різних банків давно стали буденністю - українці регулярно надсилають гроші батькам, дітям чи іншим родичам. Далеко не всі знають, чи бачить такі операції податкова та коли банк може попросити документи про походження коштів.

Сам факт переказу грошей з однієї картки на іншу не означає, що податкова служба автоматично отримує інформацію про цю операцію. Банківські рахунки і відомості про фінансові операції клієнтів захищені банківською таємницею, як це передбачено статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Порядок розкриття банківської таємниці визначено статтею 62 цього ж закону: доступ до відомостей можливий лише за наявності законних підстав і з дотриманням встановленої процедури. Відповідні роз'яснення наводить Державна податкова служба, на яку посилаються MC.today та 24 Канал.

Податковий контроль і фінансовий моніторинг - це різні механізми. Банк може звернути увагу на операцію, якщо вона виглядає незвично, не відповідає звичній фінансовій поведінці клієнта або викликає підозри щодо походження грошей. Фінансовий моніторинг при цьому не означає автоматичного нарахування податків.

Коли банк може попросити документи

За законодавством про фінансовий моніторинг банки зобов'язані виявляти підозрілі операції незалежно від їхньої суми. Тобто навіть переказ, який не досягає встановленого порогу, може зацікавити фінустанову за наявності відповідних ознак.

Тому у випадку великих або незвичних переказів варто зберігати документи, що пояснюють походження коштів і призначення платежу. Це допоможе надати банку необхідні пояснення, якщо виникнуть запитання під час фінансового моніторингу.

Чи треба платити податок з переказів від родичів

Для визначення податкових зобов'язань важлива не форма отримання грошей, а економічна суть операції. Звичайний переказ між родичами сам по собі не свідчить про отримання оподатковуваного доходу - коли батьки надсилають дитині гроші на щоденні витрати, повертають раніше позичену суму або компенсують спільні покупки.

Окремі правила діють для грошових подарунків. Згідно зі статтею 174 Податкового кодексу України, подарунки від членів сім'ї першого і другого ступеня споріднення оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, і на них не нараховується військовий збір.

До першого ступеня споріднення належать батьки, чоловік або дружина, діти (зокрема усиновлені). До другого ступеня - рідні брати і сестри, бабусі та дідусі, онуки.

Якщо гроші надходять як подарунок від родича, який не належить до цих категорій, правила інші: передбачено 5% ПДФО і 5% військового збору.

Ліміти на перекази у 2026 році

Окремо нагадаємо про місячні ліміти на перекази іншим фізичним особам, які запровадили великі українські банки відповідно до меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг. Зокрема, для більшості клієнтів Monobank у 2026 році базовий ліміт для тих, хто не має підтверджених доходів, становить 100 000 гривень на місяць.

Що робити, щоб уникнути зайвих запитань

Зберігайте документи, які пояснюють походження коштів: договори позики, розписки, скріншоти листування про ціль переказу. Якщо банк надішле запит під час фінансового моніторингу, достатньо надати пояснення та підтвердні документи.

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