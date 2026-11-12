Люди часто дізнаються про чужий кредит на своє ім'я лише після дзвінків колекторів або повідомлення про заборгованість. Розповідаємо, які докази потрібно зібрати, щоб довести: гроші брали не ви, і борг платити не доведеться.

Чужий кредит на ваше ім'я можна виявити за хвилину через кредитну історію, але довести, що гроші брали не ви, складніше. В Україні трапляються випадки, коли людина дізнається про оформлений на неї кредит лише після повідомлення про заборгованість або дзвінка з банку.

Найчастіше шахраї використовують вкрадені або втрачені документи: паспорт, ідентифікаційний код, а іноді й копії, які людина сама відправляла для оформлення інших послуг. Далі кредит оформлюють онлайн або через мікрофінансові організації, де перевірка особи слабша, ніж у великих банках.

Як зрозуміти, що на вас повісили чужий кредит

Перший сигнал - дзвінок із банку або колекторської компанії з вимогою сплатити борг, про який ви нічого не знаєте. Другий - відмова в отриманні кредиту або розстрочки, бо кредитна історія вже зіпсована чужими простроченнями.

Найнадійніший спосіб перевірити - замовити кредитну історію. Раз на рік це можна зробити безкоштовно через «Дію» або в бюро кредитних історій. У звіті видно всі активні кредити, дати їх оформлення та суми.

Які докази допоможуть уникнути боргу

Головне, що потрібно довести: кредит оформлювала інша людина, а ви його не отримували і угоди не підписували. Для цього збирають такі докази:

Заява в поліцію про шахрайство та втрату документів - вона фіксує, що ви не причетні до угоди.

Довідка про втрату паспорта або іншого документа, якщо він був вкрадений чи загублений.

Документи, які підтверджують, що в день оформлення кредиту вас не було в тому місці (наприклад, довідка з роботи, авіаквиток).

Докази того, що підпис на кредитній угоді не ваш - це встановлює почеркознавча експертиза.

Що робити, якщо виявили чужий борг

Спершу напишіть письмову претензію банку або фінансовій установі, яка виставила борг, з вимогою провести службове розслідування і списати заборгованість. Додайте копію заяви в поліцію.

Якщо банк не реагує - звертайтеся до суду з позовом про визнання кредитного договору недійсним. Саме в суді ключову роль грають зібрані докази, особливо почеркознавча експертиза підпису.

Паралельно повідомте про ситуацію в Національний банк України та бюро кредитних історій, щоб там зафіксували факт шахрайства. Це допоможе очистити кредитну історію навіть до завершення судового розгляду.

Скільки можна «виграти» і як швидко все вирішується

Суми шахрайських кредитів зазвичай невеликі - від кількох тисяч до 30-50 тисяч гривень, бо мікрофінансові організації видають їх швидко і без глибокої перевірки. Але через прострочення і відсотки борг може зрости в рази.

Щоб не платити за чужий кредит, найважливіше - діяти одразу, як тільки ви про нього дізналися. Що довше мовчати, то більшим стає нарахований борг і то складніше довести свою невинуватість.

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