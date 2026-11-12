Переводы денег от родителей, детей или других родственников на карту не означают автоматического налога, однако крупные или необычные операции могут заинтересовать банк. Объясняем, когда финучреждение попросит документы и что стоит сохранить.

Переводы между картами разных банков давно стали обыденностью - украинцы регулярно отправляют деньги родителям, детям или другим родственникам. Далеко не все знают, видит ли такие операции налоговая и когда банк может попросить документы о происхождении средств.

Сам факт перевода денег с одной карты на другую не означает, что налоговая служба автоматически получает информацию об этой операции. Банковские счета и сведения о финансовых операциях клиентов защищены банковской тайной, как это предусмотрено статьей 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Порядок раскрытия банковской тайны определен статьей 62 этого же закона: доступ к сведениям возможен только при наличии законных оснований и с соблюдением установленной процедуры. Соответствующие разъяснения приводит Государственная налоговая служба, на которую ссылаются MC.today и 24 Канал.

Налоговый контроль и финансовый мониторинг - это разные механизмы. Банк может обратить внимание на операцию, если она выглядит необычно, не соответствует привычному финансовому поведению клиента или вызывает подозрения относительно происхождения денег. Финансовый мониторинг при этом не означает автоматического начисления налогов.

Когда банк может попросить документы

По законодательству о финансовом мониторинге банки обязаны выявлять подозрительные операции независимо от их суммы. То есть даже перевод, не достигающий установленного порога, может заинтересовать финучреждение при наличии соответствующих признаков.

Поэтому в случае крупных или необычных переводов стоит сохранять документы, объясняющие происхождение средств и назначение платежа. Это поможет предоставить банку необходимые пояснения, если возникнут вопросы в ходе финансового мониторинга.

Нужно ли платить налог с переводов от родственников

Для определения налоговых обязательств важна не форма получения денег, а экономическая суть операции. Обычный перевод между родственниками сам по себе не свидетельствует о получении налогооблагаемого дохода - когда родители отправляют ребенку деньги на повседневные расходы, возвращают ранее одолженную сумму или компенсируют совместные покупки.

Отдельные правила действуют для денежных подарков. Согласно статье 174 Налогового кодекса Украины, подарки от членов семьи первой и второй степени родства облагаются по нулевой ставке НДФЛ, и на них не начисляется военный сбор.

К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети (в том числе усыновленные). Ко второй степени - родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки.

Если деньги поступают как подарок от родственника, не относящегося к этим категориям, правила другие: предусмотрено 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Лимиты на переводы в 2026 году

Отдельно напомним о месячных лимитах на переводы другим физическим лицам, которые ввели крупные украинские банки в соответствии с меморандумом об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг. В частности, для большинства клиентов Monobank в 2026 году базовый лимит для тех, кто не имеет подтвержденных доходов, составляет 100 000 гривен в месяц.

Что делать, чтобы избежать лишних вопросов

Сохраняйте документы, объясняющие происхождение средств: договоры займа, расписки, скриншоты переписки о цели перевода. Если банк направит запрос в ходе финансового мониторинга, достаточно предоставить пояснения и подтверждающие документы.

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