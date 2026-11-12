Waze и Garmin запустили функцию уведомлений о велосипедистах, которые движутся поблизости. Она в реальном времени будет показывать водителям, когда рядом есть человек на велосипеде.

Безопасность водителей на дорогах Украины получает еще один инструмент. Навигационный сервис Waze совместно с производителем устройств Garmin запустил функцию уведомлений о велосипедистах поблизости. Теперь приложение будет показывать водителям, когда рядом движется велосипедист, и делать это в реальном времени.

Об этом сообщает SPEKA. Нововведение должно помочь водителям вовремя замечать людей на велосипедах, особенно в местах с плохим обзором.

Как будет работать функция

Предупреждение о велосипедисте поблизости будет появляться прямо на экране навигатора. Водитель увидит, что рядом есть участник движения на велосипеде, и сможет заранее снизить скорость или безопаснее выполнить маневр.

Партнерство с Garmin позволяет передавать данные о расположении велосипедистов точнее. Благодаря этому отметка в навигации максимально близка к реальной ситуации на дороге.

Почему это важно

Велосипедисты относятся к самым уязвимым участникам дорожного движения. У них нет кузова, который защищает, и их часто не видно в «слепых» зонах, на поворотах и в сумерках.

Своевременное предупреждение снижает риск столкновения и дает обеим сторонам больше времени на реакцию. Это полезная защита и для водителя, и для человека на велосипеде.

Что учесть водителям

Функция не отменяет обычной внимательности. Перед поворотом или перестроением водителю по-прежнему стоит смотреть в зеркала и проверять «слепые» зоны. Уведомление лишь дополняет собственный контроль за дорогой.

Наиболее полезным обновление будет в городах с плотным велосипедным движением, а также на загородных трассах, где велосипедиста можно заметить слишком поздно из-за высокой скорости потока.

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