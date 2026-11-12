Абоненти «Київстар» можуть зв'язатися з оператором кількома способами - від короткого номера 466 до онлайн-чату в застосунку «Мій Київстар».

Як змінити тарифний план «Київстар» чи розв'язати іншу проблему зі зв'язком - усе це можна зробити, спершу зв'язавшись з оператором. Найшвидший спосіб залежить від того, звідки ви телефонуєте і яке питання виникло.

Зі свого мобільного найзручніше набирати короткий номер 466 - дзвінок безкоштовний навіть при нульовому балансі. З номера іншого оператора або зі стаціонарного телефону діє лінія 0 800 300 466, теж безкоштовна по всій країні.

Для питань домашнього інтернету та телебачення передбачені окремі лінії: 460 зі свого мобільного і 0 800 300 460 з інших номерів. Крім дзвінків, як повідомляє офіційний сайт Київстар, у вебверсії «Мій Київстар» працює онлайн-чат.

Як зв'язатися з-за кордону

Якщо ви за кордоном, можна зателефонувати на +380 67 466 04 66 - це безкоштовно в країнах 1, 2 і 3 зони роумінгу. Або надіслати USSD-запит *105*466#, після чого оператор сам передзвонить.

Усі ці номери ведуть у контакт-центр, де спочатку відповідає голосове меню. Щоб дістатися до живого фахівця, уважно прослухайте список і оберіть пункт «зв'язок з оператором» або «консультація». Не натискайте цифри навмання - так ви лише довше чекатимете в черзі.

Що робити, якщо додзвонитися не вдалося

Коли лінія перевантажена, допоможе онлайн-чат у застосунку «Мій Київстар» або на сайті kyivstar.ua. Можна також написати в офіційні спільноти оператора в Telegram чи Viber, але спершу переконайтеся, що це справжній канал компанії.

Що підготувати перед зверненням

Перед дзвінком чи повідомленням у чат зберіть короткі відомості: номер телефону, з яким виникла проблема, номер договору чи особового рахунку для домашнього інтернету, і короткий опис ситуації. Не надсилайте повні паспортні дані чи коди підтвердження без потреби.

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