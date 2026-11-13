Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15058-д: магазини зможуть безкоштовно передавати непродані, але придатні продукти на благодійність. Їх роздаватимуть людям, які цього потребують.

Зміни в магазинах України щодо продуктів продовжуються: Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15058-д, який дозволить торговим мережам безкоштовно віддавати непродані, але ще придатні продукти на благодійність.

Продукти, які не продали в магазинах і в яких спливає термін придатності, планують передавати благодійним організаціям. Ті роздаватимуть їх безкоштовно незахищеним громадянам замість того, щоб утилізувати непроданий товар. Як повідомляє Today.ua, придатність продуктів визначатимуть за маркуванням на упаковці та зовнішніми ознаками.

Це частина масштабного законопроєкту з адаптації аграрного законодавства до європейських стандартів. Документ передбачає імплементацію понад 20 нормативних актів ЄС.

Що ще змінює законопроєкт

Окрім передачі продуктів на благодійність, документ запроваджує вимоги до безпечного повторного використання переробленого пластику. Також узгоджуються загальні норми державного нагляду зі спеціальним законодавством про контроль за харчовою продукцією та ветеринарією. Посилюються вимоги до контролю за здоров'ям тварин і якістю продуктів.

Як визначатимуть, чи придатний продукт

У Держпродспоживслужбі пояснили, на що орієнтуватися, оцінюючи придатність продуктів до вживання. Тільки дати на упаковці недостатньо, тому радять зважати на кілька критеріїв:

позначення терміну придатності - слід розрізняти написи "вжити до" та "краще вжити до", вони мають різне значення;

умови зберігання - важливо, щоб дотримувалися температурні вимоги;

стан упаковки - пошкодження або порушення герметичності може свідчити про ризик;

зовнішні ознаки псування - нетиповий запах, зміна кольору чи структури, поява плісняви.

Окрему увагу радять звертати на товари з особливими вимогами до зберігання. Така інформація має бути вказана на маркуванні або в супровідних відомостях про продукцію.

Як планують розвивати фудбанки

Раніше автори ініціативи пропонували створити в Україні систему фудбанків на основі продукції торгових мереж. Ідеться про механізм, за якого магазини передають благодійним структурам продукти, термін реалізації яких наближається до завершення, але які ще відповідають вимогам безпеки.

Така практика дозволить спрямовувати придатну їжу людям, які її потребують, а не знищувати непродані товари. Для роботи моделі потрібен контроль на кожному етапі - від перевірки якості й умов зберігання до транспортування та безпосередньої передачі продуктів отримувачам.

Законопроєкт № 15058-д ще має пройти друге читання та підпис. Після остаточного ухвалення магазини зможуть не утилізувати непродані продукти, а безкоштовно передавати їх тим, хто цього потребує.

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