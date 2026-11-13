Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15058-д: магазины смогут бесплатно передавать непроданные, но пригодные продукты на благотворительность. Их будут раздавать людям, которые в этом нуждаются.

Изменения в магазинах Украины касательно продуктов продолжаются: Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15058-д, который позволит торговым сетям бесплатно отдавать непроданные, но еще пригодные продукты на благотворительность.

Продукты, которые не продали в магазинах и у которых истекает срок годности, планируют передавать благотворительным организациям. Те будут раздавать их бесплатно незащищенным гражданам вместо того, чтобы утилизировать непроданный товар. Как сообщает Today.ua, пригодность продуктов будут определять по маркировке на упаковке и внешним признакам.

Это часть масштабного законопроекта по адаптации аграрного законодательства к европейским стандартам. Документ предусматривает имплементацию более 20 нормативных актов ЕС.

Что еще меняет законопроект

Кроме передачи продуктов на благотворительность, документ вводит требования к безопасному повторному использованию переработанного пластика. Также согласуются общие нормы государственного надзора со специальным законодательством о контроле за пищевой продукцией и ветеринарией. Усиливаются требования к контролю за здоровьем животных и качеством продуктов.

Как будут определять, пригоден ли продукт

В Госпродпотребслужбе объяснили, на что ориентироваться при оценке пригодности продуктов к употреблению. Только даты на упаковке недостаточно, поэтому советуют учитывать несколько критериев:

обозначение срока годности - следует различать надписи "употребить до" и "лучше употребить до", они имеют разное значение;

условия хранения - важно, чтобы соблюдались температурные требования;

состояние упаковки - повреждение или нарушение герметичности может свидетельствовать о риске;

внешние признаки порчи - нетипичный запах, изменение цвета или структуры, появление плесени.

Отдельное внимание советуют обращать на товары с особыми требованиями к хранению. Такая информация должна быть указана на маркировке или в сопроводительных сведениях о продукции.

Как планируют развивать фудбанки

Ранее авторы инициативы предлагали создать в Украине систему фудбанков на основе продукции торговых сетей. Речь идет о механизме, при котором магазины передают благотворительным структурам продукты, срок реализации которых приближается к завершению, но которые еще соответствуют требованиям безопасности.

Такая практика позволит направлять пригодную еду людям, которые в ней нуждаются, а не уничтожать непроданные товары. Для работы модели нужен контроль на каждом этапе - от проверки качества и условий хранения до транспортировки и непосредственной передачи продуктов получателям.

Законопроект № 15058-д еще должен пройти второе чтение и подписание. После окончательного принятия магазины смогут не утилизировать непроданные продукты, а бесплатно передавать их тем, кто в них нуждается.

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