Компенсація за знищене житло в Україні вже давно на слуху, однак тепер увага зміщується і на старі хрущовки: у країні готують нові правила реконструкції застарілих багатоповерхівок, які можуть передбачати їхнє знесення та переселення мешканців.
Як повідомляє видання «Експерт», ідеться про так звану реновацію застарілого житлового фонду. Насамперед це хрущовки - п'ятиповерхівки, зведені ще в 1950-1960-х роках, які вже відслужили свій нормативний термін.
Багато таких будинків мають зношені комунікації, тріщини в стінах і серйозні проблеми з енергоефективністю. Тому влада розглядає варіант не просто ремонтувати їх, а зносити цілими кварталами і будувати натомість нове житло.
Які права будуть у власників квартир
Головне питання для мешканців - що вони отримають натомість. За загальним принципом, без згоди власника знести його квартиру неможливо: рішення про реновацію будинку має ухвалюватися лише за згодою мешканців.
Власникам, чий будинок піде під знесення, мають запропонувати або рівноцінну квартиру в новобудові, або грошову компенсацію за ринковою вартістю. Українське законодавство дозволяє примусове відчуження житла лише з повним відшкодуванням його вартості.
Для ухвалення таких рішень, за даними видання, може використовуватися застосунок «Дія». Мешканці зможуть голосувати за долю свого будинку в електронному форматі.
Що врахувати тим, хто купує чи орендує хрущовку
Якщо ви придивляєтеся до квартири в старому будинку, спершу з'ясуйте, чи не потрапив він у перелік на реконструкцію або знесення. Це впливає і на ціну, і на перспективи проживання.
Які документи перевірити перед купівлею
- рік побудови будинку та його технічний паспорт;
- чи є будинок у переліку аварійного або застарілого фонду;
- плани міської ради щодо кварталу;
- стан інженерних мереж і конструкцій будинку.
У договорі купівлі-продажу зверніть увагу на стан будинку, а не лише квартири. Для орендарів ризик менший, але не нульовий: якщо будинок визнають аварійним, договір можуть розірвати достроково, тож пропишіть умови розірвання та повернення застави.
Що буде з цінами на таке житло
Поки правила лише готують, різкого падіння цін на хрущовки чекати не варто. Але чим ближчим буде ухвалення закону, тим обережнішими ставатимуть покупці, а продавці можуть частіше погоджуватися на торг.
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