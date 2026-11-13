Чоловіків віком 18-25 років за загальним правилом не мобілізують. Водночас є винятки, коли ТЦК можуть призвати юнака до 25 років навіть без добровільної згоди. Розповідаємо, кого саме це стосується.

Питання мобілізації в Україні та рішень ТЦК постійно на слуху. Але не менш гостро стоїть інше: чи можуть призвати до війська чоловіка до 25 років без його добровільної згоди.

За загальним правилом мінімальний вік мобілізації в Україні становить 25 років. Чоловіки від 18 до 25 років перебувають на військовому обліку як призовники, і примусово їх до війська не призивають.

Такі юнаки можуть піти служити лише добровільно: написати відповідну заяву або укласти контракт із Збройними силами. Але із цього правила є важливі винятки, про які знають не всі.

Кого з чоловіків до 25 років можуть призвати без згоди

Без добровільної згоди ТЦК можуть мобілізувати тих, хто формально вже не є призовником. Ідеться про чоловіків до 25 років, які:

пройшли строкову військову службу і перебувають у запасі;

закінчили військову кафедру або військовий навчальний заклад та отримали офіцерське звання.

Такі громадяни стоять на обліку не як призовники, а як військовозобов'язані. Тому на них поширюються загальні правила мобілізації незалежно від віку, і їх можуть призвати без згоди.

Як змінюється статус після 25 років

Після досягнення 25 років чоловік із категорії призовника автоматично переходить у категорію військовозобов'язаних. Саме з цього моменту ТЦК має право вручити повістку та направити на військово-лікарську комісію.

Найчастіше плутанина виникає, коли юнак не розуміє, у якому статусі він обліковується і чому повістка прийшла раніше, ніж він очікував.

Що робити, якщо повістку вручили до 25 років

Якщо чоловік до 25 років не служив і не закінчував військової кафедри, він залишається призовником. За законом таку людину можуть мобілізувати тільки за її власною згодою.

Перевірити власний статус можна в застосунку «Резерв+» або у військово-обліковому документі. Там зазначено, у якій категорії обліку перебуває людина і чи підлягає вона мобілізації.

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