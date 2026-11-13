Водій може домогтися скасування штрафу за неправильне паркування, якщо інспектор припустився помилок під час оформлення постанови. Юристи називають три найтиповіші помилки, які стають підставою для оскарження.

Штраф за паркування в Україні можна оскаржити, якщо інспектор припустився помилок під час оформлення постанови. Юристи називають три найтиповіші помилки, які стають підставою для скасування штрафу.

Штраф за порушення правил паркування в Україні становить 340 гривень. Але платити його не обов'язково, якщо постанову виписали з порушенням процедури. Водієві достатньо уважно перечитати документ і знайти хоча б одну з трьох типових помилок.

Штраф виписали на власника, а не на водія

Перша і найпоширеніша помилка - інспектор не встановив особу, яка фактично керувала автомобілем. За законом відповідальність за порушення правил паркування несе той, хто був за кермом, а не власник транспортного засобу.

Якщо постанову виписали на власника авто, хоча за кермом була інша людина, це пряма підстава для скасування штрафу. Водієві достатньо довести, що в момент порушення автомобілем керував хтось інший.

Відсутність належної фіксації порушення

Друга помилка - у постанові немає фото або відео, які підтверджують факт порушення. Інспектор зобов'язаний зафіксувати порушення належним чином, і ці докази мають бути долучені до матеріалів справи.

Якщо доказів немає або на фото не видно самого порушення - наприклад, не читається дорожній знак чи розмітка - штраф можна оскаржити. Суд у такому разі часто стає на бік водія, бо порушення не доведене.

Помилки в реквізитах постанови

Третя помилка - неточності в самому документі. Неправильний номер автомобіля, дата, час або місце порушення, відсутність підпису інспектора - будь-яка така помилка робить постанову недійсною.

Водієві варто звірити всі дані в постанові з реальними. Навіть одна неправильна цифра в номері авто або даті може стати підставою для скасування штрафу в суді.

Як оскаржити штраф за паркування

На оскарження постанови водій має 10 днів з моменту її отримання. Скаргу можна подати до органу, який виписав штраф, або одразу до суду за місцем розгляду справи.

У скарзі потрібно вказати, яку саме помилку припустився інспектор, і додати докази - наприклад, документи, що підтверджують, хто керував авто, або фото, які спростовують порушення. Якщо суд визнає постанову незаконною, штраф скасують повністю.

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