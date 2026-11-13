С 14 ноября для части ФОП и компаний вместо переходного начинает действовать постоянный месячный лимит на автоматические переводы. Платежи сверх этой суммы банки автоматически проводить не будут - для них понадобится отдельная платежная инструкция и документы о происхождении средств.

Лимиты на переводы в Украине меняются для ФОП - с 14 ноября для части предпринимателей и компаний вместо переходного начинает действовать постоянный месячный лимит на автоматические переводы.

Об этом говорится в Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, на который ссылается финансовое издание Concord Fintech. Переходный лимит действует с 14 августа, а постоянный вступает в силу 14 ноября.

Важный нюанс: лимит - это общая месячная сумма всех переводов, а не ограничение одного платежа. Считается все, что предприниматель перевел за месяц, вместе.

Платежи сверх лимита банки автоматически не проводят. Такую операцию выполнят только по отдельной платежной инструкции владельца счета, и ФОП должен документально подтвердить, откуда взялись деньги.

На первом этапе финучреждения оценивают клиентов по критериям рисковости, и превышение лимита стало отдельным таким критерием. Если операция показалась банку подозрительной, он может запросить объяснения и подтверждающие документы независимо от суммы перевода.

Меморандум также предусматривает цифровизацию финмониторинга. Банки получат автоматический доступ к данным о доходах, судебных делах и другой информации, поэтому справки вручную собирать не придется. Если клиент попал в реестр в одном учреждении, другие банки автоматически усилят контроль за его счетами.

Что меняется с КВЭДами

С 1 января 2027 года начинается переход на новую классификацию видов экономической деятельности NACE 2.1-UA. Автоматического перехода нет: ФОП и юрлица должны самостоятельно обновить свои КВЭДы.

После запуска сервиса заявление об обновлении КВЭДов можно будет подать через государственного регистратора или в приложении «Дія». С 2028 года будут применяться исключительно новые коды.

Что делать ФОП, чтобы банк не заблокировал перевод

Чтобы переводы проходили без задержек, держите наготове документы, подтверждающие происхождение средств: договоры, накладные, акты выполненных работ, банковские выписки. Если сумма превышает лимит, готовьтесь подать банку отдельную платежную инструкцию.

Обновлять КВЭДы заранее не обязательно, но следите за анонсами сервиса в «Дії», чтобы не пропустить переходный период до 2028 года.

Ранее Politeka сообщала, переводы на ФЛП и обратно: что считают доходом, а за что могут доначислить налог.

Также Politeka рассказывала, переводы от родственников в Украине: рассказали, когда банк запросит документы.

Как сообщала Politeka, новые правила денежных переводов для украинцев: как можно будет экономить на каждой транзакции.