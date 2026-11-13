Во время военного положения окончание срока действия загранпаспорта не означает, что обязательно нужно оформлять новый документ. Государственная миграционная служба разрешает продлить срок действия паспорта, но есть важные условия и риски.

Выезд за границу начинается с документов, и главный среди них - действующий загранпаспорт. Если срок его действия подходит к концу или уже истек, украинцам не обязательно сразу оформлять новый документ: во время военного положения действует специальная процедура продления срока действия паспорта.

Сколько действует загранпаспорт

Загранпаспорт гражданина Украины имеет ограниченный срок действия. Детям до 16 лет документ оформляют на четыре года, а людям от 16 лет - на десять лет. После завершения этого срока документ подлежит обмену.

Можно ли продлить старый паспорт вместо нового

Во время военного положения в Украине действует специальная процедура продления срока действия загранпаспортов. По разъяснению Государственной миграционной службы, продление возможно, если у соответствующего учреждения нет технической возможности оформить новый паспорт или возникла срочная необходимость в поездке по определенным законодательством причинам.

В таких случаях срок действия документа может быть продлен на пять лет с даты подачи заявления. Но Министерство иностранных дел предупреждает: иностранные государства, авиакомпании и консульские учреждения могут не принимать паспорта с продленным сроком действия.

Когда вместо продления нужен обмен

Продление - это исключение, а не правило. Обмен документа предусмотрен, если в паспорте закончились свободные страницы, документ поврежден и непригоден для использования, в персональных данных обнаружили ошибку или изменились сведения, внесенные в паспорт, например фамилия.

Что нужно знать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет

Для мужчин этой возрастной категории предусмотрены дополнительные требования, связанные с проверкой военно-учетных данных. Работники проверяют действительность военно-учетного документа через государственный реестр. Если документ недействителен, в оформлении паспорта могут отказать, а если сведений о человеке вообще нет в реестре - предусмотрена процедура их внесения.

Какие документы нужны для продления паспорта

Для обращения обычно нужны паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство, сам загранпаспорт, который подлежит обмену, и документы об изменении персональных данных, если они менялись. Заявление-анкету формирует работник учреждения при оформлении, а заявитель проверяет правильность написания имени и фамилии латиницей.

Точный перечень документов стоит уточнить перед визитом, особенно если вы меняли фамилию, потеряли предыдущий паспорт или оформляете документ ребенку. Для биометрического паспорта также предусмотрены фотографирование и снятие отпечатков пальцев в зависимости от возраста заявителя.

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