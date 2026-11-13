Геомагнитная обстановка в субботу, 14 ноября, останется преимущественно спокойной, хотя возможны кратковременные возмущения. Ближайшая заметная магнитная буря уровня G1 прогнозируется только 17 ноября.

Магнитные бури в Украине во второй половине недели остаются слабыми - сильных геомагнитных штормов в субботу, 14 ноября, специалисты не прогнозируют.

По данным специалистов, состояние геомагнитного поля в течение дня будет колебаться в пределах от вполне спокойного до нестабильного уровня. То есть обойдется без критических колебаний, которые могли бы заметно повлиять на самочувствие.

За последние сутки астрономы зафиксировали на поверхности Солнца 18 вспышек. Все они относились к классу С, а такие явления считаются слабыми и не способны вызвать существенные геомагнитные последствия для Земли.

Какой будет солнечная активность

Общая солнечная активность остается на очень низком уровне. В то же время ученые не исключают небольшую вероятность возникновения более мощной вспышки класса М, однако на данный момент шансы на такое развитие событий минимальны.

Ближайшая заметная магнитная буря, по предварительным оценкам, может возникнуть 17 ноября. Ее сила достигнет уровня G1 - это самая слабая градация по пятибалльной шкале, поэтому ощутимого влияния на здоровье большинства людей она не окажет.

В течение всего ноября 2026 года затяжных и мощных геомагнитных штормов не ожидается. Поэтому метеозависимым украинцам в этом месяце в основном не придется беспокоиться из-за резких перепадов космической погоды.

Советы метеозависимым

Даже несмотря на спокойный прогноз, людям, чувствительным к переменам погоды, советуют внимательнее относиться к своему здоровью. Чаще всего на небольшие геомагнитные колебания реагируют те, у кого есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Пейте больше чистой воды в течение дня.

Высыпайтесь и избегайте перегрузок.

Старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе.

В воскресенье и в последующие дни геомагнитная обстановка также будет удерживаться преимущественно спокойной, с единичными периодами повышения активности. Существенных потрясений для Земли в ближайшие дни ученые не видят.

Ранее Politeka сообщала, чего ждать метеозависимым во время магнитных бурь 12 ноября.

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