Геомагнітна обстановка в суботу, 14 листопада, залишиться переважно спокійною, хоча можливі короткочасні збурення. Найближча помітна магнітна буря рівня G1 прогнозується аж 17 листопада.

Магнітні бурі в Україні у другій половині тижня залишаються слабкими - сильних геомагнітних штормів у суботу, 14 листопада, фахівці не прогнозують.

За даними фахівців, стан геомагнітного поля протягом дня коливатиметься в межах від цілком спокійного до нестабільного рівня. Тобто обійдеться без критичних коливань, які могли б відчутно вплинути на самопочуття.

За останню добу астрономи зафіксували на поверхні Сонця 18 спалахів. Усі вони належали до класу С, а такі явища вважаються слабкими і не здатні спричинити суттєві геомагнітні наслідки для Землі.

Якою буде сонячна активність

Загальна сонячна активність залишається на дуже низькому рівні. Водночас науковці не виключають невелику ймовірність виникнення потужнішого спалаху класу М, однак наразі шанси на такий розвиток подій мінімальні.

Найближча помітна магнітна буря, за попередніми оцінками, може виникнути 17 листопада. Її сила сягне рівня G1 - це найслабша градація за п'ятибальною шкалою, тож відчутного впливу на здоров'я більшості людей вона не матиме.

Протягом усього листопада 2026 року затяжних та потужних геомагнітних штормів не очікується. Тож метеозалежним українцям цього місяця переважно не доведеться турбуватися через різкі перепади космічної погоди.

Поради метеозалежним

Навіть попри спокійний прогноз, людям, чутливим до змін погоди, радять уважніше ставитися до свого здоров'я. Найчастіше на невеликі геомагнітні коливання реагують ті, хто має хронічні серцево-судинні хвороби.

Пийте більше чистої води протягом дня.

Висипайтеся й уникайте перевантажень.

Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі.

У неділю та наступні дні геомагнітна обстановка також утримуватиметься переважно спокійною, з поодинокими періодами підвищення активності. Суттєвих потрясінь для Землі найближчими днями науковці не бачать.

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