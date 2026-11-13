Частина пенсіонерів у 2026 році може отримувати додаткові виплати - від вікових надбавок у кількасот гривень до разової допомоги у понад 3 тисячі гривень. Одні доплати нараховують автоматично, за іншими потрібно звертатися до Пенсійного фонду з документами.

Доплати до пенсії в Україні у 2026 році можуть становити від 300 до 3100 гривень. Частину з них нараховують автоматично, а за деякими доведеться звертатися до Пенсійного фонду та подавати пакет документів. Про те, кому саме передбачені додаткові гроші, розповіли "Факти", передає Новини.LIVE.

Вікові надбавки: кому і скільки

Щомісячну доплату залежно від віку призначають автоматично, щойно людині виповнилося 70 років, а розмір її пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Сума залежить від вікової категорії:

300 гривень - пенсіонерам від 70 до 75 років;

456 гривень - від 75 до 80 років;

570 гривень - людям старше 80 років.

Ці надбавки не сумуються. Коли пенсіонер переходить у наступну вікову категорію, розмір виплати просто змінюється на встановлену суму. Якщо 70 років виповнилося, наприклад, 20 числа, доплату за цей місяць порахують лише за дні від дня народження до кінця місяця, а повну суму почнуть платити вже з наступного.

Доплата за стаж тим, хто працює

Пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на перерахунок виплати за додатковий страховий стаж. Для цього після призначення пенсії або попереднього перерахунку потрібно накопичити щонайменше 24 місяці стажу. Якщо стажу менше, перерахунок все одно можливий, коли з попереднього минуло не менше двох календарних років.

Сума підвищення залежить від кількості додаткових місяців стажу та зарплати, з якої сплачували страхові внески. Пенсійний фонд порівнює два варіанти: облік лише додаткового стажу або додаткового стажу разом із заробітком. Застосують вигідніший для людини.

Важливо вчасно подати заяву. Якщо звернутися до 15 числа включно, пенсію перерахують із першого числа поточного місяця. Якщо після 15 числа - новий розмір встановлять з першого числа наступного місяця.

Надбавки на дітей на утриманні

Непрацюючі пенсіонери можуть отримувати додаткові гроші на неповнолітніх дітей, які перебувають на їхньому утриманні. Виплату призначають на кожну дитину віком до 18 років, треба лише підтвердити, що пенсіонер її утримує.

Для оформлення потрібно подати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку, свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують перебування дитини на утриманні.

Варто знати: якщо пенсіонер офіційно влаштується на роботу або зареєструється як ФОП, доплату припинять. Також її більше не нараховуватимуть після того, як дитині виповниться 18 років.

Доплата багатодітним матерям

Окрема виплата передбачена матерям, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. Її розмір залежить від кількості дітей і визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Жінки, які виховали п'ятьох дітей, отримують додатково 908 гривень на місяць. Матерям десяти і більше дітей передбачена максимальна доплата - 1 038 гривень.

Виплати чорнобильцям

Щомісячну доплату у розмірі 2 595 гривень можуть отримувати деякі непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Йдеться про громадян, які проживали на територіях безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення.

Враховується проживання на таких територіях станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Якщо необхідних даних про людину немає в держреєстрах, підтвердити право на виплату можна через спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях.

Допомога на опалення та до Дня Незалежності

Перед опалювальним сезоном діють окремі програми грошової допомоги на придбання палива для опалення. Вони особливо важливі для мешканців прифронтових громад і населених пунктів, які постраждали від війни. Умови й перелік отримувачів залежать від конкретної програми та організації, яка її фінансує.

Ще одна форма підтримки - щорічна разова допомога до Дня Незалежності України, яку виплачують у серпні. Розмір залежить від статусу отримувача:

від 2 700 до 3 100 гривень - людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, які отримали інвалідність (сума залежить від групи);

1 000 гривень - учасникам бойових дій і постраждалим учасникам Революції Гідності;

3 100 гривень - громадянам з особливими заслугами перед Батьківщиною;

650 гривень - членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України;

450 гривень - учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів.

Як оформити доплату

Для більшості вікових надбавок жодних заяв не потрібно - їх нараховують автоматично після досягнення потрібного віку. А от за доплату на дітей, за стаж і чорнобильські виплати доведеться звертатися до Пенсійного фонду.

Подати документи можна особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, надіслати поштою або через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Перелік документів залежить від типу виплати: для надбавки на дітей це паспорт, код, трудова книжка та свідоцтво про народження дитини, для чорнобильських виплат - документи про проживання на відповідних територіях.

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