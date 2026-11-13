Українцям незабаром перерахують плату за розподіл газу. Щорічне коригування залежить від фактичного споживання за попередній газовий рік, тому в одних домогосподарств суми в платіжках можуть зрости, а в інших - зменшитися.

Тарифи на газ в Україні знову переглядають - українським споживачам незабаром оновлять нарахування за послугу розподілу палива. Щорічний перерахунок обсягів споживання напряму вплине на суми у платіжках.

Порядок такого перерахунку визначає НКРЕКП - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Регулятор затверджує тарифи на розподіл газу для кожного оператора газорозподільних мереж окремо.

Розрахунок роблять на основі фактичного споживання газу за попередній газовий рік, який тривав з 1 жовтня 2025 по 30 вересня 2026. Саме цей показник визначає, скільки домогосподарство сплачуватиме щомісяця за доставку енергоносія, незалежно від того, скільки газу воно використовує зараз.

Для частини українців платіжки можуть зрости, якщо протягом минулого газового року вони витрачали більше газу. Натомість споживачі, які зменшили обсяги використання палива, можуть розраховувати на нижчі нарахування.

Найвідчутніші зміни можливі для власників приватних будинків із газовим опаленням - саме вони зазвичай мають найбільші обсяги річного споживання. Для мешканців квартир, які використовують газ лише для приготування їжі, коригування буде менш помітним.

Важливе уточнення: йдеться саме про оплату послуги розподілу газу, а не про зміну тарифу на сам ресурс. Тому перерахунок не означає автоматичного подорожчання газу для населення.

Що робити, якщо суми в платіжці змінилися

Оператори газорозподільних мереж проводять такі розрахунки щороку за методикою, затвердженою НКРЕКП, використовуючи показники лічильників та дані про використання палива. Додатково звертатися для перерахунку не потрібно - він відбувається автоматично.

Нові квитанції після оновлення нарахувань варто уважно перевірити. Якщо виникнуть запитання щодо обсягів споживання чи правильності розрахунків, можна звернутися до свого оператора газових мереж за роз'ясненням.

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