Брати й сестри сваряться через дрібниці щодня, і це нормально. Психологи пояснюють, чому постійне втручання батьків у кожен конфлікт може нашкодити дітям.

Як батьки реагують на дитину і скільки уваги їй приділяють - це напряму впливає на те, як брати й сестри сваряться між собою через дрібниці щодня.

Сварки між братами й сестрами - це не ознака поганого виховання, а нормальна частина дорослішання. Діти так вчаться відстоювати свої межі, домовлятися і розуміти емоції інших. Психологи наголошують: якщо батьки втручаються в кожен конфлікт, вони забирають у дітей можливість навчитися розв'язувати суперечки самостійно.

Найчастіше діти сваряться через іграшки, чергу за гаджетом, увагу батьків або просто через втому. Це дрібниці, які дорослим здаються незначними, але для дитини вони важливі. Коли батько чи мати щоразу стає суддею, діти звикають, що конфлікт за них вирішить хтось інший.

Чому не варто втручатися в кожен конфлікт

Постійне втручання формує у дітей залежність від дорослого. Вони не вчаться шукати компроміс, поступатися або відстоювати свою позицію. Крім того, діти швидко розуміють, що сварка - це спосіб привернути увагу батьків, і починають конфліктувати частіше.

Ще один ризик - батьки часто стають на бік молодшої дитини або тієї, яка голосніше плаче. Це породжує образу в старшої дитини і відчуття несправедливості. З часом такі образи накопичуються і можуть перерости в серйозні проблеми у стосунках.

Коли втручатися потрібно

Втручатися варто лише тоді, коли конфлікт переходить у фізичну агресію, коли одна дитина систематично принижує іншу або коли діти не можуть зупинитися самостійно. У таких випадках батькам слід не карати, а розвести дітей і допомогти їм заспокоїтися.

Що робити батькам під час сварки

Психологи радять спочатку дати дітям можливість розібратися самим. Якщо сварка не вщухає, підійдіть і спокійно скажіть, що ви поруч. Не з'ясовуйте, хто почав першим, і не шукайте винного. Натомість допоможіть дітям назвати свої почуття: "Ти злишся, бо брат забрав іграшку".

Корисно встановити прості сімейні правила: не битися, не ображати, не ламати чужі речі. Коли діти знають межі, їм легше домовлятися. І головне - хваліть дітей, коли вони розв'язали суперечку мирно, це закріплює правильну поведінку.

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