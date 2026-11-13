Потепление в Украине окажется однодневным: уже в субботу, 14 ноября, температура снизится, а в Карпатах и на Закарпатье прогнозируют снег. Синоптики советуют одеваться теплее.

Погода в Украине в ближайшие дни будет динамичной: после однодневного потепления придет похолодание, а местами возможен снег. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

На погоду 14 ноября будет влиять активный атмосферный фронт, связанный с циклоном над Италией. Перед фронтом с юга будет выноситься теплый воздух, а за ним в западные области днем поступит уже холодный.

Потепление на один день

Еще в пятницу, 13 ноября, в Украине было достаточно тепло: ночью +3...+10°C, днем +9...+14°C. В южных и большинстве центральных областей воздух прогревался до +15...+20°C.

Такие значения прогнозировали в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Но Наталья Птуха подчеркнула: это «однодневная акция».

Что будет в субботу, 14 ноября

В субботу в большинстве областей дожди еще продолжатся, однако днем появится тенденция к их постепенному прекращению. На западе страны ночью и днем будет около 0...+5°C, поэтому эти области пока останутся самыми прохладными.

На остальной территории днем еще удержится плюс, но температура будет постепенно снижаться. Амплитуда колебаний, по словам синоптика, в ближайшие два-три дня будет достаточно значительной.

Где ждать снег

Снег наиболее вероятен в Карпатах и на Закарпатье: там объявлен второй уровень опасности из-за сильных осадков. Днем дожди могут переходить в снег, а на дорогах ожидается гололедица.

В горах возможны налипание мокрого снега и гололед. По равнинным территориям снег пока лишь «пролетит», то есть не задержится, ведь днем удерживается стабильный плюс.

Какими будут воскресенье и начало недели

В воскресенье, 15 ноября, осадки прекратятся, и будет преобладать погода без осадков с прояснениями. Синоптики рассчитывают даже на солнце и спокойный ветер.

Но ночью похолодает: по Украине прогнозируют 0...-7°C мороза, днем +3...+8°C. В понедельник, 16 ноября, ночью будет 0...-5°C, в Карпатах до -8°C, днем +3...+8°C.

Как подготовиться к смене погоды

Из-за резких колебаний температуры метеорологи советуют одеваться теплее, особенно утром и вечером. Водителям в Карпатах и на Закарпатье стоит быть осторожными из-за гололедицы и мокрого снега.

Порывы ветра при прохождении фронта будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25-30 м/с с метелями. Поэтому туристические маршруты в горах на выходные лучше отложить.

Ранее Politeka сообщала, снег в Карпатах и потепление до +20°: синоптики предупредили, когда погода изменится.

Также Politeka сообщала, скачок тепла и мокрый снег в Украине: синоптики рассказали, какой была погода 11 ноября.