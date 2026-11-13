Зимние каникулы в украинских школах приходятся на конец декабря 2026 - начало января 2027 года. В отдельных заведениях зимний отдых будет дольше.

Выезд за границу после каникул традиционно растет после завершения отдыха, однако родителей школьников уже сейчас больше интересует, когда именно в школах Украины начнутся зимние каникулы и где они продлятся дольше.

Зимние каникулы в украинских школах приходятся на конец декабря 2026 - начало января 2027 года. В отдельных заведениях зимний отдых будет дольше, сообщает OBOZ.UA.

Кто решает, когда в школе каникулы

Даты каникул в Украине не одинаковы для всех школ. Каждое учебное заведение само определяет структуру учебного года, в частности сроки отдыха учеников.

Министерство образования и науки дает лишь рекомендации, а окончательное решение принимает педагогический совет школы. Поэтому в соседних школах одного города каникулы могут начинаться в разные дни.

Где зимние каникулы продлятся дольше

В большинстве школ зимний отдых охватывает конец декабря и начало января. Однако отдельные заведения могут продлить каникулы.

На продолжительность влияет решение педагогического совета, который учитывает условия обучения в конкретном регионе. Поэтому даты зимних каникул могут отличаться даже в пределах одной области.

Как узнать даты каникул в своей школе

Самый надежный способ - проверить официальный сайт или страницу школы в соцсетях, где публикуют утвержденный график учебного года.

Даты каникул также объявляют на родительских собраниях и в классных группах. Если информации нет, обратитесь к классному руководителю или администрации заведения.

Сделать это лучше заранее, чтобы спланировать семейный отдых и поездки на новогодние праздники.

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