Опилки на огороде могут как помочь растениям, так и забрать у них питание. Главная опасность свежих опилок в том, что они вымывают из почвы азот, без которого овощи и зелень не могут нормально расти.
Проблема кроется в составе древесины. В ней много углерода и очень мало азота. Когда опилки смешивают с землей, микроорганизмы начинают их разлагать и используют для этого доступный почвенный азот. В результате растениям может не хватать питательных веществ.
Заметить нехватку азота можно по таким признакам: листья бледнеют или желтеют, рост овощных культур замедляется, молодые побеги становятся слабыми, а урожайность снижается.
Важно: если свежие опилки не закапывать, а оставить на поверхности в качестве мульчи, риск нехватки азота значительно меньше.
Где можно использовать опилки на огороде
Древесные отходы могут пригодиться сразу для нескольких целей. Тонкий слой опилок под клубникой помогает сохранять влагу, а ягоды меньше соприкасаются с землей и остаются чище после дождя.
Вокруг деревьев и кустарников материал можно рассыпать слоем примерно 2-3 см, оставляя свободное место у ствола. Это сдержит сорняки и уменьшит испарение воды.
Опилки между грядками помогут избавиться от грязи после дождя. Правда, мелкие частицы со временем уплотняются, поэтому такое покрытие придется обновлять.
Как подготовить свежие опилки перед внесением в почву
Самый безопасный способ - предварительно компостировать материал. Для этого сложите опилки в компостную кучу, чередуя их с богатыми азотом компонентами: скошенной травой, зелеными растительными остатками и навозом.
Периодически увлажняйте смесь и перемешивайте, чтобы внутрь поступал воздух. Разложение может длиться от нескольких месяцев до года и дольше. Готовый компост имеет темный цвет, рыхлую структуру и приятный землистый запах.
Если необходимо внести недостаточно перепревшие опилки непосредственно в почву, потребуется дополнительная азотная подкормка. Например, используют карбамид, но его количество следует рассчитывать с учетом объема опилок и потребностей культур.
Какие опилки категорически нельзя использовать
Для огорода подходят только отходы чистой, необработанной древесины. Не берите опилки от ДСП, МДФ, окрашенных, лакированных или пропитанных защитными веществами досок. В них содержатся нежелательные химические соединения.
Ранее Politeka сообщала, опилки на огороде: когда мульча помогает растениям, а когда забирает у них питание.