Українці платять за безлімітний мобільний інтернет, але після вичерпання певного обсягу трафіку швидкість різко падає. В Антимонопольному комітеті пояснили, чому так відбувається і як захистити свої права.

Тарифи мобільних операторів в Україні постійно зростають, але і найдорожчий пакет із позначкою «безліміт» не гарантує стабільно високої швидкості. Українці сплачують за необмежений інтернет, а після вичерпання певного обсягу трафіку стикаються з різким падінням швидкості з'єднання.

В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) пояснили, що подібні обмеження оператори зобов'язані попередньо анонсувати абонентам. Якщо ж компанія приховує ці нюанси, її рекламну кампанію можуть кваліфікувати як введення споживачів в оману, повідомляє портал iTechua.

Чому безлімітний інтернет може сповільнюватися

У частині мобільних пакетів необмежений інтернет не означає незмінно високу швидкість. Після того як абонент витрачає обумовлений обсяг гігабайтів, система автоматично знижує пропускну здатність каналу.

Мережа при цьому продовжує працювати, але завантаження важких файлів, стрімінг відео та навіть перегляд звичайних сторінок помітно ускладнюються. Саме тому абоненту варто заздалегідь розуміти, скільки гігабайтів на максимальній швидкості реально входить у його тариф.

Що вимагає АМКУ від операторів

Антимонопольний комітет наголошує на прозорості. Використовуючи маркування «безліміт», провайдер мусить чітко розділяти поняття необмеженого трафіку та стабільності швидкості.

У АМКУ проти того, щоб важливі деталі ховали у дрібному шрифті чи примітках. Якщо оператор цього не зробив, абонент має законне право вимагати пояснень.

Як перевірити обмеження швидкості ще до активації

Перед підключенням тарифу варто уважно читати його офіційний опис у додатку оператора чи на сайті. Особливо обережно ставтеся до формулювань на кшталт «швидкість до...» або показників «перші N гігабайтів на максимальних швидкостях».

Такі фрази прямо вказують на те, що канал згодом буде обмежено, тобто застосують так званий шейпінг.

Що робити, якщо швидкість різко впала

Зафіксуйте показники через сервіс Speedtest і збережіть звіт вимірювань.

Зверніться до оператора з вимогою пояснити причину погіршення зв'язку.

Якщо компанія приховала обмеження навмисно, подайте скаргу до АМКУ.

До скарги варто додати промо-матеріали тарифу та зафіксовані дані про швидкість. Це допоможе довести, що обмеження не було попереджено заздалегідь.

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