Про заборгованість меншу за 3060 гривень податкова може взагалі не попередити - проте гроші все одно стягнуть, а рахунки згодом заблокують.

Податкова може не надіслати жодного повідомлення про борг, якщо він менший за 3060 гривень. Водночас стягнення ніхто не скасовує - у гіршому сценарії рахунки в банку блокують, а на майно накладають арешт. І все це - за заборгованість, про яку людина навіть не знала.

Як правильно оплатити податковий борг, щоб гроші не пропали, знають далеко не всі.

Ідеться про так звану податкову вимогу. Її ДПС надсилає платнику, тільки коли борг перевищує певний поріг. Сума до 3060 гривень у цю рамку не вписується - тож листа з повідомленням людина може так і не отримати.

Податкова вимога - це офіційний документ, яким служба попереджає про наявний податковий борг і вимагає його сплати. На практиці якщо заборгованість менша за 3060 гривень, ДПС не зобов'язана надсилати таке повідомлення.

Це не означає, що боргу немає. Він фіксується в інтегрованій картці платника і нікуди не зникає. Навпаки - на нього щодня набігає пеня, а пізніше можуть додати й штраф.

Тобто людина може роками навіть не здогадуватися, що за нею числиться якась сума. А борг тим часом росте.

Найчастіше такі дрібні заборгованості утворюються за податком на нерухомість, земельним податком або недоплатою за попередні роки. Людина сплатила більшу частину, але кількасот гривень «зависли».

Коли борг разом із пенею перетинає поріг, податкова починає діяти. Механізм виглядає так: спершу надходить вимога, потім рішення про стягнення, а далі справа може піти до виконавчої служби.

У гіршому сценарії рахунки в банку блокують на суму боргу, а на майно накладають арешт.

Найнадійніший спосіб перевірити борг - зайти в електронний кабінет платника податків. Там у розділі про стан розрахунків з бюджетом видно всі наявні суми, включно з найменшими.

Також дані про податковий борг можна перевірити через застосунок «Дія» - там є окремий пункт про розрахунки з бюджетом і можна одразу сплатити заборгованість.

Перевіряти варто хоча б раз на кілька місяців, особливо якщо у вас є нерухомість або земля, за які нараховується податок. Дрібний борг погашається за кілька хвилин, а от арешт рахунку потім доведеться знімати тижнями.

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