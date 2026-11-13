Дитина бачила, як цькують однокласника, але боїться говорити. Юристи пояснили, чи можуть неповнолітнього свідка викликати до суду у справі про булінг і як захистити права дитини.

Випадки булінгу в школах тепер розглядають по-новому, а батьки все частіше питають, чи може їхня дитина опинитися в суді як свідок. Відповідь юристів однозначна: так, дитину, яка бачила цькування, можуть викликати до суду, навіть якщо вона боїться говорити.

Булінг в Україні - це адміністративне правопорушення за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справу розглядає суд, і саме він вирішує, кого заслухати як свідка. Покарання для кривдника передбачає штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин за перший випадок. Якщо цькування вчинили повторно, групою осіб або щодо малолітнього, штраф зростає до 1700-3400 гривень.

Свідком у такій справі може бути будь-хто, кому відомі обставини події, зокрема й неповнолітній. Дитину, яка бачила булінг, можуть викликати повісткою, а її показання суд враховує під час ухвалення рішення. Нижньої вікової межі для свідка в адміністративному провадженні закон не встановлює.

Водночас закон захищає дитину. За загальним правилом неповнолітнього свідка допитують у присутності законного представника - батька, матері чи опікуна. Щоб зменшити стрес, до засідання можна залучити педагога або психолога. Крім того, за статтею 63 Конституції України дитина має право відмовитися давати показання проти себе, членів сім'ї чи близьких родичів.

Що робити батькам, якщо дитина стала свідком булінгу

Головне - не тиснути на дитину і пояснити, що її розповідь може допомогти зупинити цькування. Практичні кроки для батьків:

Спокійно поговоріть з дитиною вдома, без тиску, щоб вона розповіла, що бачила.

Зверніться до директора школи із заявою про випадок булінгу - школа зобов'язана розглянути її та повідомити поліцію.

Якщо дитину викликають до суду - сходьте разом із нею і попередьте про право на присутність батьків і психолога.

Поясніть дитині, що говорити правду - це не «доносити», а захищати себе та інших.

Якщо дитина боїться, психологи радять не змушувати її давати показання під тиском. Краще заздалегідь підготувати її: розповісти, що відбувається в суді, хто там буде і навіщо потрібна її розповідь. Як саме проходить допит неповнолітнього свідка, пояснює Судово-юридична газета.

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