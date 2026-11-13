Мобілізаційне розпорядження - це не повістка і не наказ про призов, однак ці документи плутають навіть у судах. Пояснюємо, чим вони відрізняються і що робити після вручення.

Рішення ТЦК можна оскаржити - так само, як варто розрізняти документи, які цей орган вручає. Найчастіше плутають повістку і мобілізаційне розпорядження, хоча це різні папери з різними наслідками. Підміняють їх одне одним навіть у судах.

Мобілізаційне розпорядження не є ні повісткою, ні наказом про призов. Таке роз'яснення наводить Судово-юридична газета. Для людини, якій вручили документ, різниця має практичне значення: від неї залежить, що саме від вас вимагають і які наслідки за неявку.

Що таке повістка

Повістка - це документ-виклик, яким військовозобов'язаного або резервіста запрошують до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Сама по собі повістка ще не означає, що людину призивають на службу.

Найчастіше вручають два види повісток: для уточнення військово-облікових даних і на проходження військово-лікарської комісії. Перша зобов'язує з'явитися і оновити інформацію про себе, друга - пройти медогляд, за результатами якого визначають придатність до служби.

Що таке мобілізаційне розпорядження

Цей документ з'являється на пізнішому етапі. Його вручають уже після того, як людина пройшла ВЛК і її визнали придатною. Мобілізаційне розпорядження підтверджує, що військовозобов'язаного зарахували до команди і він має прибути на збірний пункт для відправлення у військову частину.

Тобто це не виклик «прийдіть і уточніть дані», а вже підтвердження певного статусу в процедурі мобілізації. Ігнорувати такий документ небезпечніше, ніж звичайну повістку про уточнення даних.

Чим мобілізаційне розпорядження відрізняється від наказу про призов

Наказ про призов на військову службу під час мобілізації - це розпорядчий акт, за яким людину зараховують на службу. Мобілізаційне розпорядження таким наказом не є, хоча в загальному ланцюжку ці папери стоять поруч.

Плутанина виникає тому, що всі документи виходять від ТЦК і схожі за формою. Водночас для суду, який розглядає, наприклад, справу про ухилення чи незаконні дії посадовців, важливо, який саме документ вручили і чи були для цього законні підстави.

Чому плутають навіть у судах

Судово-юридична газета звертає увагу, що в судових рішеннях трапляються випадки, коли мобілізаційне розпорядження називають повісткою або навпаки. Для людини, яка оскаржує дії ТЦК, така неточність у термінах може вплинути на результат справи.

Що робити після вручення документа

Спершу уважно прочитайте, що саме за документ вам дали і що в ньому написано: вид, куди і коли з'явитися, хто підписав, чи є печатка. Якщо це повістка для уточнення даних, явка обов'язкова, але вона ще не означає призов.

Коли вручають мобілізаційне розпорядження, перевірте, чи ви пройшли ВЛК і чи знаєте рішення комісії про придатність. Якщо є сумніви щодо законності дій ТЦК, краще одразу порадитися з юристом, а не ігнорувати документ: за неявку передбачена відповідальність.

Раніше Politeka повідомляла, бронювання від мобілізації: коли ТЦК не може скасувати відстрочку без аргументів.

Також Politeka повідомляла, штраф ТЦК до 25 500 грн можна скасувати, якщо повістка на стару адресу чи підпис родича.