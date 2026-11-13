«Київстар» пояснив абонентам, чому домашній інтернет може зникати під час відключень електроенергії і чому тариф доводиться оплачувати навіть тоді, коли зв'язку немає.

Абонентам «Київстар» розкрили всі способи зв'язку з оператором, а тепер компанія пояснила ще одну важливу річ - чому домашній інтернет може пропадати під час блекаутів і чому за нього все одно треба платити.

Причина перебоїв криється в самій будові мережі. Кабельна лінія проходить одразу через кілька будинків, тож навіть якщо світло у вас є, сигнал може зникнути, якщо знеструмлене обладнання стоїть за сусідньою адресою, через яку йде лінія.

Повідомляє офіційний сайт Київстар: «Обладнання, яке забезпечує роботу Домашнього Інтернету, може розташовуватися не лише у вашому будинку, а й у сусідніх». Саме тому оператор посилює резервне живлення мережі.

У компанії навели конкретні цифри. Роботу послуги Домашній Інтернет під час знеструмлень забезпечують понад 84 тисячі залізо-фосфатних акумуляторів, які дають обладнанню автономно працювати до 12 годин.

Але є нюанс: будь-якому акумулятору потрібен час на підзарядку. Для повного заряджання зазвичай треба до 4 годин стабільного електроживлення. Якщо проміжки між увімкненнями світла менші, батареї не встигають зарядитися повністю, і тривалість їхньої роботи скорочується.

99% фіксованої мережі оператора зарезервовано до 12 годин автономної роботи. На базових станціях мобільної мережі встановлено 265 тисяч нових акумуляторів, а роботу зв'язку підтримують близько 10 тисяч генераторів.

Чому доводиться платити, навіть коли інтернету немає

Окремо в компанії відповіли на запитання, чи можна відмовитися від оплати тарифу, якщо зв'язку через відключення світла немає. Відповідь однозначна: ні.

У «Київстар» пояснили, що відключення електроенергії пов'язані з обставинами поза контролем компанії, зокрема з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок російської агресії.

«Факт відключення електроенергії не означає автоматичного нарахування компенсації за відсутність зв'язку», - заявили в компанії. Умови надання послуг і можливість компенсації визначаються договором та чинними правилами.

Що робити, щоб залишатися онлайн вдома

Якщо в абонента виникли проблеми з доступом до послуг, у «Київстар» радять звернутися до служби підтримки, щоб там перевірили конкретну ситуацію. Для Домашнього Інтернету працює окрема лінія - 460 з мобільного «Київстар» або 0 800 300 460 з інших мереж.

А щоб інтернет не зникав під час відключень, у компанії рекомендують підключити роутер до джерела резервного живлення - павербанка, міні-ДБЖ або зарядної станції.

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