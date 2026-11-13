Рятувальники ДСНС попередили про сильний шторм на високогір'ї Карпат та закликали туристів утриматися від походів до покращення погоди. Медики та влада закликають не ризикувати життям.

Погода в Карпатах різко погіршилася 13 листопада - гірські рятувальники ДСНС закликали туристів не виходити в гори через сильний шторм на високогір'ї. Штормове попередження діє щонайменше до кінця вихідних, і прохання стосується насамперед маршрутів на високих ділянках хребтів, де вітер та опади найнебезпечніші.

За даними ДСНС, на високогір'ї Карпат фіксується сильний вітер із поривами 17-22 м/с, мокрий сніг і значно погіршена видимість. Такі умови роблять будь-який похід небезпечним навіть для досвідчених туристів, тож утриматися від виходу на маршрути радять усім без винятку.

Особливо небезпечними, за словами рятувальників, є відкриті ділянки хребтів і вершини, де пориви вітру сягають 17-22 м/с. Там людина швидко втрачає орієнтацію та переохолоджується, а допомога у складних погодних умовах добирається повільно.

Гірські рятувальники ДСНС нагадують, що перед походом слід обов'язково перевіряти прогноз погоди, реєструвати маршрут і мати при собі повністю заряджений телефон, теплий одяг та засоби зв'язку. У разі штормового попередження краще перенести вихід у гори на пізніший термін.

Погода в регіоні залишається нестабільною, тож обмеження можуть діяти до кінця тижня. Про зняття попередження рятувальники обіцяють повідомити окремо, коли шторм на високогір'ї вщухне.

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