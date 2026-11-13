Спасатели ГСЧС предупредили о сильном шторме в высокогорье Карпат и призвали туристов воздержаться от походов до улучшения погоды. Власти просят не рисковать жизнью.

Погода в Карпатах резко ухудшилась 13 ноября - горные спасатели ГСЧС призвали туристов не выходить в горы из-за сильного шторма в высокогорье. Штормовое предупреждение действует как минимум до конца выходных, и просьба касается прежде всего маршрутов на высоких участках хребтов, где ветер и осадки наиболее опасны.

По данным ГСЧС, в высокогорье Карпат фиксируется сильный ветер с порывами 17-22 м/с, мокрый снег и значительно ухудшенная видимость. Такие условия делают любой поход опасным даже для опытных туристов, поэтому воздержаться от выхода на маршруты советуют всем без исключения.

Особенно опасными, по словам спасателей, являются открытые участки хребтов и вершины, где порывы ветра достигают 17-22 м/с. Там человек быстро теряет ориентацию и переохлаждается, а помощь в сложных погодных условиях добирается медленно.

Горные спасатели ГСЧС напоминают, что перед походом следует обязательно проверять прогноз погоды, регистрировать маршрут и иметь при себе полностью заряженный телефон, теплую одежду и средства связи. В случае штормового предупреждения лучше перенести выход в горы на более поздний срок.

Погода в регионе остается нестабильной, поэтому ограничения могут действовать до конца недели. О снятии предупреждения спасатели обещают сообщить отдельно, когда шторм в высокогорье утихнет.

Раньше Politeka сообщала, где в Украине 14 ноября ждать снег и заморозки после потепления.

Также Politeka сообщала, о ночных морозах и штормовых порывах до 15 м/с в начале ноября.