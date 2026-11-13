Украинские банки усиливают контроль за переводами клиентов, которые не могут подтвердить источники доходов. В ежемесячные лимиты теперь включают не только переводы между людьми, но и платежи на счета ФОП и юридических лиц.

Лимиты на переводы в Украине ужесточают для клиентов без подтвержденных доходов. Банки начали учитывать в ежемесячных ограничениях не только переводы между физическими лицами, но и платежи на счета ФОП и юридических лиц.

Для людей, которые не предоставили документы об официальных доходах, теперь действуют ежемесячные лимиты на исходящие переводы. В зависимости от уровня риска, который определяет сам банк, максимальная сумма операций может составлять от 50 до 100 тысяч гривен в месяц.

Финансовые учреждения будут учитывать совокупный объем переводов по всем счетам клиента в пределах одного банка. В расчет включаются как карточные переводы, так и платежи по банковским реквизитам.

Для граждан с подтвержденными доходами предусмотрены исключения. Если человек может доказать происхождение средств официальными документами, банк вправе пересмотреть ограничения и увеличить доступный лимит.

Подтвердить доходы можно справкой о заработной плате, налоговой декларацией, сведениями о страховом стаже, документами о продаже недвижимости или получении наследства. В каждом случае финансовое учреждение самостоятельно оценивает предоставленную информацию.

Что делать клиенту

Тем, кто регулярно отправляет крупные суммы, стоит заранее позаботиться о документах, подтверждающих происхождение денег. Это поможет избежать дополнительных проверок и возможных ограничений при проведении операций.

Банки объясняют, что такие меры направлены на борьбу с теневыми финансовыми операциями и выполнение требований финансового мониторинга. Для большинства клиентов, которые пользуются банковскими услугами в пределах обычных потребностей, новые правила не окажут существенного влияния.

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