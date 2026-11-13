«Киевстар» объяснил абонентам, почему домашний интернет может пропадать во время отключений электроэнергии и почему тариф приходится оплачивать даже тогда, когда связи нет.

Абонентам «Киевстар» раскрыли все способы связи с оператором, а теперь компания объяснила еще одну важную вещь - почему домашний интернет может пропадать во время блэкаутов и почему за него все равно нужно платить.

Причина перебоев кроется в самом устройстве сети. Кабельная линия проходит сразу через несколько домов, поэтому даже если свет у вас есть, сигнал может исчезнуть, если обесточено оборудование по соседнему адресу, через который идет линия.

Сообщает официальный сайт Киевстар: «Оборудование, которое обеспечивает работу Домашнего Интернета, может располагаться не только в вашем доме, но и в соседних». Именно поэтому оператор усиливает резервное питание сети.

В компании привели конкретные цифры. Работу услуги Домашний Интернет во время отключений обеспечивают более 84 тысяч железо-фосфатных аккумуляторов, которые дают оборудованию автономно работать до 12 часов.

Но есть нюанс: любому аккумулятору нужно время на подзарядку. Для полной зарядки обычно требуется до 4 часов стабильного электроснабжения. Если промежутки между включениями света меньше, батареи не успевают зарядиться полностью, и продолжительность их работы сокращается.

99% фиксированной сети оператора зарезервировано до 12 часов автономной работы. На базовых станциях мобильной сети установлено 265 тысяч новых аккумуляторов, а работу связи поддерживают около 10 тысяч генераторов.

Почему приходится платить, даже когда интернета нет

Отдельно в компании ответили на вопрос, можно ли отказаться от оплаты тарифа, если связи из-за отключения света нет. Ответ однозначный: нет.

В «Киевстар» объяснили, что отключения электроэнергии связаны с обстоятельствами вне контроля компании, в частности с повреждением энергетической инфраструктуры вследствие российской агрессии.

«Факт отключения электроэнергии не означает автоматического начисления компенсации за отсутствие связи», - заявили в компании. Условия предоставления услуг и возможность компенсации определяются договором и действующими правилами.

Что делать, чтобы оставаться онлайн дома

Если у абонента возникли проблемы с доступом к услугам, в «Киевстар» советуют обратиться в службу поддержки, чтобы там проверили конкретную ситуацию. Для Домашнего Интернета работает отдельная линия - 460 с мобильного «Киевстар» или 0 800 300 460 из других сетей.

А чтобы интернет не пропадал во время отключений, в компании рекомендуют подключить роутер к источнику резервного питания - павербанку, мини-ИБП или зарядной станции.

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