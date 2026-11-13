Вырастут ли зарплаты украинских военных в 2027 году, пока неизвестно. Парламент уже проголосовал правку о повышении выплат и передал ее в Кабмин, однако главная проблема - где найти деньги внутри страны.

Денежное обеспечение военных в 2027 году может вырасти, однако главная проблема не в самом решении, а в том, где взять на это деньги. В Украине продолжается работа над госбюджетом на следующий год, и вопрос повышения зарплат военным остается одним из самых сложных.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов для телеканала «Мы-Украина». По его словам, парламент уже проголосовал соответствующую правку и передал ее в Кабмин, чтобы правительство рассмотрело повышение зарплат защитникам.

Речь идет о правке №1279, которую бюджетный комитет Рады поддержал единогласно. Теперь слово за Кабинетом министров, который должен найти внутреннее финансирование для повышения выплат.

«Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы найти финансирование именно внутри страны, а не рассчитывать в очередной раз на внешнюю помощь и ожидать, что президент и дипломатический корпус будут искать на эти вопросы деньги», - подчеркнул Алексей Леонов.

В Раде подчеркивают: Украина не имеет права тратить международную помощь на выплаты военным, поэтому средства нужно искать именно внутри государства.

Масштаб проблемы подтверждает и более раннее заявление. Еще в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак говорил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим.

От чего зависит повышение зарплат

Окончательного решения о зарплатах военных на 2027 год пока нет. Главное условие - чтобы Кабмин нашел внутреннее финансирование, ведь направлять международную помощь на выплаты защитникам запрещено.

Поэтому вырастут ли выплаты, станет понятно после того, как правительство обработает переданную Радой правку и определит источники финансирования в бюджете на 2027 год.

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