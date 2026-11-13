Чи зростуть зарплати українських військових у 2027 році, поки що невідомо. Парламент уже проголосував правку про підвищення виплат і передав її до Кабміну, однак головна проблема - де знайти гроші всередині країни.

Грошове забезпечення військових у 2027 році може зрости, однак головна проблема не в самому рішенні, а в тому, де взяти на це гроші. В Україні триває робота над держбюджетом на наступний рік, і питання підвищення зарплат військовим залишається одним із найскладніших.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов для телеканалу «Ми-Україна». За його словами, парламент уже проголосував відповідну правку і передав її до Кабміну, щоб уряд розглянув підвищення зарплат захисникам.

Йдеться про правку №1279, яку бюджетний комітет Ради підтримав одноголосно. Тепер слово за Кабінетом міністрів, який має знайти внутрішнє фінансування для підвищення виплат.

«Звичайно, ми повинні зробити все можливе для того, щоб знайти фінансування саме всередині країни, а не розраховувати в черговий раз на зовнішню допомогу і очікувати, що президент та дипломатичний корпус будуть шукати на ці питання гроші», - наголосив Олексій Леонов.

У Раді наголошують: Україна не має права витрачати міжнародну допомогу на виплати військовим, тому кошти потрібно шукати саме всередині держави.

Масштаб проблеми підтверджує і раніша заява. Ще у вересні депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Кицак говорив, що в держбюджеті бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям.

Від чого залежить підвищення зарплат

Кінцевого рішення про зарплати військових на 2027 рік поки що немає. Головна умова - щоб Кабмін знайшов внутрішнє фінансування, адже спрямовувати міжнародну допомогу на виплати захисникам заборонено.

Тож чи зростуть виплати, стане зрозуміло після того, як уряд опрацює передану Радою правку і визначить джерела фінансування в бюджеті на 2027 рік.

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