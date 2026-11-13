Стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС продолжит снижаться, как только в страну поступят новые партии топлива по более низким мировым ценам. Правительство и АМКУ держат ценообразование под контролем.

Цены на бензин и дизель на АЗС в Украине будут снижаться дальше, как только на рынок поступят новые партии топлива, закупленные по более низким мировым ценам. Об этом 13 ноября заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Глава правительства заверил: нынешнее снижение цифр на стелах не является окончательным. Ситуацию на рынке нефтепродуктов постоянно мониторят Кабинет министров и Антимонопольный комитет (АМКУ).

Почему АЗС не снижают цены мгновенно

Корецкий опроверг утверждение, будто сети АЗС сразу поднимают цены вслед за мировыми котировками, но игнорируют их падение. По его словам, рынок работает с определенным временным лагом, который зависит от темпов обновления запасов топлива.

"Не соответствует действительности то, что цена росла на мировых рынках и в то же время одномоментно росла в сетях АЗК. Да, был какой-то люфт, была определенная динамика. Но с момента, когда цена достигла пика на заправках и начала снижаться на мировых рынках, мы также видим динамику снижения", - подчеркнул премьер.

Когда подешевеют бензин и дизель

По словам премьер-министра, снижение ценников продолжится, когда новые запасы по более низким ценам поступят в Украину. Правительство и АМКУ следят за этим процессом, чтобы удешевление дошло до конечного потребителя.

"Когда новые запасы по новым, более низким ценам поступят в Украину - будьте уверены, что цены также будут снижены. Правительство и АМКУ следят за этим процессом", - подытожил Корецкий.

Напомним, в последние недели бензин А-95 на украинских заправках торговался на уровне около 89-90 гривен за литр, а дизель местами превышал отметку 100 гривен. Новая волна снижения должна опустить эти ценники еще ниже.

Ранее Politeka сообщала, бензин А-95 подешевел до 89,57 грн за литр: новые цены на топливо на АЗС.

Также Politeka сообщала, цены на топливо в Украине: бензин дорожает до 96 грн, дизель достиг 110 грн.