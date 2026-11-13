Обов'язковий техогляд у 2026 році проходять не всі: легкові авто для власних потреб від нього звільнені. Хто все ж має перевіряти машину, скільки це коштує і які штрафи загрожують.

Штрафи за транспорт для водіїв в Україні залежать від того, чи має машина проходити обов'язковий технічний контроль. За відсутності чинного протоколу ОТК доведеться сплатити 340 грн, а за повторне порушення протягом року - значно більше.

Обов'язковий техогляд (технічний контроль, ОТК) - це перевірка справності автомобіля, під час якої встановлюють, чи відповідає його стан вимогам безпеки дорожнього руху та екологічним нормам. Порядок регулюють стаття 35 закону «Про дорожній рух» та постанова Кабміну №137.

Фахівці під час огляду перевіряють гальмівну систему, рульове керування, світлові прилади, стан шин, світлопропускання скла та вихлопну систему. Якщо стоїть газобалонне обладнання - його теж оглядають.

Кому доведеться проходити техогляд

Обов'язковий технічний контроль стосується не всіх. Перевіряти авто зобов'язані власники вантажівок незалежно від форми власності, автобусів і мікроавтобусів для пасажирських перевезень, а також машин, що працюють як таксі.

Під ОТК також підпадають легковики, задіяні в комерційному перевезенні пасажирів чи вантажів, транспорт для небезпечних вантажів та причепи до вантажівок.

А от власники звичайних легкових авто, які використовують їх виключно для себе, вільно можуть не проходити техогляд. І вік машини тут не має значення - навіть 20-річне авто для особистих потреб звільнене від обов'язкового ОТК.

Варто звернути увагу на пікапи та фургони, зареєстровані як вантажні. Навіть якщо власник не займається бізнесом, така машина може підпадати під вимоги техогляду через свою категорію.

Як часто проходити перевірку

Періодичність залежить від типу та маси транспорту:

комерційні легковики старші за два роки - раз на два роки;

вантажівки до 3,5 тонни старші за два роки - раз на два роки;

вантажівки понад 3,5 тонни - щороку;

таксі - щороку;

автобуси - двічі на рік;

транспорт для небезпечних вантажів - двічі на рік.

Скільки коштує техогляд

Єдиної ціни немає - вона залежить від категорії авто, обсягу робіт і тарифів конкретного пункту. Орієнтовні розцінки такі:

легкові авто (М1) - 1152 грн;

автобуси М2 - 1200 грн;

автобуси М3 - 1251 грн;

причепи О1 - 1104 грн;

причепи О2 - 1116 грн;

причепи О3 - 1182 грн;

причепи О4 - 1200 грн.

Не варто орієнтуватися лише на найнижчу ціну - важливо, щоб пункт мав акредитацію і право проводити ОТК. Особливо обережно слід ставитися до пропозицій оформити протокол без пред'явлення авто: це незаконно.

Штрафи за відсутність техогляду

За керування авто, яке підлягає ОТК, але не пройшло його, штраф становить 340 грн - за частиною 3 статті 121 КУпАП.

Якщо ж водій протягом року повторно порушить вимоги цієї статті, штраф зростає до 850-1700 грн. До того ж можуть позбавити права керування на строк від трьох до шести місяців або застосувати адмінарешт від п'яти до десяти діб.

Як пройти техогляд

Перевірку проводять спеціалізовані пункти ОТК, а не сервісні центри МВС. Перелік акредитованих суб'єктів публікують на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

З документів потрібне лише свідоцтво про реєстрацію авто. Машина має бути укомплектована, з достатнім рівнем експлуатаційних рідин, і її варто заздалегідь очистити від бруду.

Під час ОТК ведеться обов'язкова фото- та відеофіксація. Якщо виявлять несправності, власник отримає акт невідповідності, а після усунення зауважень авто треба подати на повторну перевірку.

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