Обязательный техосмотр в 2026 году проходят не все: легковые авто для личных нужд от него освобождены. Кто все же должен проверять машину, сколько это стоит и какие штрафы грозят.

Штрафы за транспорт для водителей в Украине зависят от того, должна ли машина проходить обязательный технический контроль. При отсутствии действующего протокола ОТК придется заплатить 340 грн, а за повторное нарушение в течение года - значительно больше.

Обязательный техосмотр (технический контроль, ОТК) - это проверка исправности автомобиля, во время которой устанавливают, соответствует ли его состояние требованиям безопасности дорожного движения и экологическим нормам. Порядок регулируют статья 35 закона «О дорожном движении» и постановление Кабмина №137.

Специалисты во время осмотра проверяют тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, состояние шин, светопропускание стекол и выхлопную систему. Если установлено газобаллонное оборудование - его тоже осматривают.

Кому придется проходить техосмотр

Обязательный технический контроль касается не всех. Проверять авто обязаны владельцы грузовиков независимо от формы собственности, автобусов и микроавтобусов для пассажирских перевозок, а также машин, работающих как такси.

Под ОТК также подпадают легковые авто, задействованные в коммерческой перевозке пассажиров или грузов, транспорт для опасных грузов и прицепы к грузовикам.

А вот владельцы обычных легковых авто, которые используют их исключительно для себя, могут спокойно не проходить техосмотр. И возраст машины тут не имеет значения - даже 20-летнее авто для личных нужд освобождено от обязательного ОТК.

Стоит обратить внимание на пикапы и фургоны, зарегистрированные как грузовые. Даже если владелец не занимается бизнесом, такая машина может подпадать под требования техосмотра из-за своей категории.

Как часто проходить проверку

Периодичность зависит от типа и массы транспорта:

коммерческие легковушки старше двух лет - раз в два года;

грузовики до 3,5 тонны старше двух лет - раз в два года;

грузовики свыше 3,5 тонны - ежегодно;

такси - ежегодно;

автобусы - дважды в год;

транспорт для опасных грузов - дважды в год.

Сколько стоит техосмотр

Единой цены нет - она зависит от категории авто, объема работ и тарифов конкретного пункта. Ориентировочные расценки такие:

легковые авто (М1) - 1152 грн;

автобусы М2 - 1200 грн;

автобусы М3 - 1251 грн;

прицепы О1 - 1104 грн;

прицепы О2 - 1116 грн;

прицепы О3 - 1182 грн;

прицепы О4 - 1200 грн.

Не стоит ориентироваться только на самую низкую цену - важно, чтобы пункт имел аккредитацию и право проводить ОТК. Особенно осторожно следует относиться к предложениям оформить протокол без предъявления авто: это незаконно.

Штрафы за отсутствие техосмотра

За управление авто, которое подлежит ОТК, но не прошло его, штраф составляет 340 грн - по части 3 статьи 121 КУоАП.

Если же водитель в течение года повторно нарушит требования этой статьи, штраф вырастает до 850-1700 грн. Кроме того, могут лишить права управления на срок от трех до шести месяцев или применить админарест от пяти до десяти суток.

Как пройти техосмотр

Проверку проводят специализированные пункты ОТК, а не сервисные центры МВД. Перечень аккредитованных субъектов публикуют на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Из документов нужно лишь свидетельство о регистрации авто. Машина должна быть укомплектована, с достаточным уровнем эксплуатационных жидкостей, и ее стоит заранее очистить от грязи.

Во время ОТК ведется обязательная фото- и видеофиксация. Если выявят неисправности, владелец получит акт несоответствия, а после устранения замечаний авто надо подать на повторную проверку.

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