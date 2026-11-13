Покупателям AliExpress и Temu придется платить больше за товары из-за границы. Закон об отмене НДС-льготы для посылок стоимостью до 150 евро уже принят, но из-за доработки ИТ-систем реальный старт отложили минимум до 1 июля 2027 года.

Цены и зарплаты в 2027 году в Украине изменятся - и не только из-за курса доллара. Покупателям AliExpress и Temu придется платить на 20% больше за товары, которые они заказывают в Украину. Закон об отмене НДС-льготы для посылок стоимостью до 150 евро уже принят, однако из-за доработки ИТ-систем таможни реальный старт реформы отложили минимум до 1 июля 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина. Верховная Рада приняла, а президент подписал законы об отмене беспошлинной льготы на посылки из-за границы в размере 150 евро еще в середине октября.

Что меняется для покупателей

Сейчас 20% НДС уплачивается только с каждого евро, превышающего 150 евро (примерно 7650 гривен по курсу НБУ). Например, для посылки стоимостью 160 евро таможенные платежи составляют 3,2 евро. Новая модель предусматривает начисление 20% НДС с первого евро для коммерческих отправлений, которые доставляются через платформы электронной торговли.

То есть к стоимости товара автоматически будут добавлять 20% с первого евро, хотя само получение посылки не изменится. Платформа либо полностью переложит налог на покупателя, либо поглотит часть расходов - точной схемы пока нет.

Сколько получит бюджет

Финансовый комитет парламента прогнозирует рост поступлений до 16-20 млрд гривен в год. Глава комитета Даниил Гетманцев оценивает, что в 2026 году поступит 70-75 млн отправлений на 90-95 млрд гривен, а сумма НДС, которую могли бы уплатить, составляет 18-19 млрд гривен.

Правительство в пояснительной записке оценивало эффект скромнее - около 10 млрд гривен в год. По данным Минфина, в 2025 году стоимость отправлений, на которые действовала льгота, достигла 92,9 млрд гривен, или около 55,5% общей стоимости. Прогноз поступлений на 2027 год составляет 8-10 млрд гривен (расчет на полгода действия нормы), а на 2028-й - около 20 млрд гривен.

Когда заработает налог

Официальный старт ожидается не ранее 1 июля 2027 года - при условии, что Кабмин утвердит решение о полной технической готовности инфраструктуры. Новые нормы заработают через 45 дней после публикации решения правительства, но не ранее указанной даты.

Чтобы успеть к 1 июля 2027 года, решение Кабмина должно появиться ориентировочно до середины мая. В Минфине говорят, что реализация отдельных положений потребует доработки ИТ-продуктов, которые сопровождают Гостаможслужба и логистические операторы.

Кто будет платить налог

Начисляет и уплачивает налог платформа - «предприятие электронного интерфейса». Если она нерезидент, то назначает посредника в Украине, который солидарно отвечает за расчеты с бюджетом.

В «Укрпочте» заверили, что уже передают таможне электронные реестры на 100% международных отправлений. Для крупных платформ нужно договориться, чтобы они взимали НДС в момент покупки. Размер индивидуальной гарантии уплаты НДС составляет 100 000 евро - ее предоставляет платформа-резидент или посредник.

Что останется без НДС

Без НДС останутся некоммерческие отправления от физлица физлицу до 45 евро и несопровождаемый багаж до 150 евро. Для товаров безопасности и обороны возможно освобождение, в частности через возврат НДС.

В «Новой Почте» предупреждают: если раньше налогообложению подлежали около 10% международных отправлений, то по новым правилам этот показатель может вырасти до 100%. Основной риск для потребителей - подорожание международных покупок и возможное сокращение количества заказов, часть которых может перейти в неофициальные каналы доставки.

Почему решили ввести налог

Министр финансов Сергей Марченко объяснил, что реформа является частью программы сотрудничества с МВФ и условием макрофинансовой поддержки ЕС. Вторая причина - гармонизация с ЕС, где с 1 июля 2021 года отменили освобождение от импортного НДС для товаров низкой стоимости. С 1 июля 2026 года на отправления до 150 евро в ЕС добавилась еще и временная пошлина 3 евро за товарную позицию.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает: речь идет не о новом налоге, а об отмене льготы. «В странах ЕС налогообложение заграничных пересылок начинается с первого цента», - пояснил он.

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