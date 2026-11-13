Покупцям AliExpress і Temu доведеться платити більше за товари з-за кордону. Закон про скасування ПДВ-пільги для посилок вартістю до 150 євро вже ухвалено, але через доопрацювання ІТ-систем реальний старт відклали щонайменше до 1 липня 2027 року.

Ціни та зарплати у 2027 році в Україні зміняться - і не лише через курс долара. Покупцям AliExpress і Temu доведеться платити на 20% більше за товари, які вони замовляють в Україну. Закон про скасування ПДВ-пільги для посилок вартістю до 150 євро вже ухвалено, однак через доопрацювання ІТ-систем митниці реальний старт реформи відклали щонайменше до 1 липня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна. Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закони про скасування безмитної пільги на посилки з-за кордону у розмірі 150 євро ще в середині жовтня.

Що змінюється для покупців

Зараз 20% ПДВ сплачується лише з кожного євро, що перевищує 150 євро (приблизно 7650 гривень за курсом НБУ). Наприклад, для посилки вартістю 160 євро митні платежі становлять 3,2 євро. Нова модель передбачає нарахування 20% ПДВ з першого євро для комерційних відправлень, які доставляються через платформи електронної торгівлі.

Тобто до вартості товару автоматично додаватимуть 20% з першого євро, хоча саме отримання посилки не зміниться. Платформа або повністю перекладе податок на покупця, або поглине частину витрат - точної схеми наразі немає.

Скільки отримає бюджет

Фінансовий комітет парламенту прогнозує зростання надходжень до 16-20 млрд гривень на рік. Голова комітету Данило Гетманцев оцінює, що у 2026 році надійде 70-75 млн відправлень на 90-95 млрд гривень, а сума ПДВ, яку могли б сплатити, становить 18-19 млрд гривень.

Уряд у пояснювальній записці оцінював ефект скромніше - близько 10 млрд гривень на рік. За даними Мінфіну, у 2025 році вартість відправлень, на які діяла пільга, сягнула 92,9 млрд гривень, або близько 55,5% загальної вартості. Прогноз надходжень на 2027 рік становить 8-10 млрд гривень (розрахунок на пів року дії норми), а на 2028-й - близько 20 млрд гривень.

Коли запрацює податок

Офіційний старт очікується не раніше 1 липня 2027 року - за умови, що Кабмін затвердить рішення про повну технічну готовність інфраструктури. Нові норми запрацюють через 45 днів після публікації рішення уряду, але не раніше зазначеної дати.

Щоб встигнути до 1 липня 2027 року, рішення Кабміну має з'явитися орієнтовно до середини травня. У Мінфіні кажуть, що реалізація окремих положень потребуватиме доопрацювання ІТ-продуктів, які супроводжують Держмитслужба та логістичні оператори.

Хто платитиме податок

Нараховує та сплачує податок платформа - «підприємство електронного інтерфейсу». Якщо вона нерезидент, то призначає посередника в Україні, який солідарно відповідає за розрахунки з бюджетом.

У «Укрпошті» запевнили, що вже передають митниці електронні реєстри на 100% міжнародних відправлень. Для великих платформ потрібно домовитися, щоб вони стягували ПДВ у момент покупки. Розмір індивідуальної гарантії сплати ПДВ становить 100 000 євро - її надає платформа-резидент або посередник.

Що залишиться без ПДВ

Без ПДВ залишаться некомерційні відправлення від фізособи фізособі до 45 євро та несупроводжуваний багаж до 150 євро. Для товарів безпеки й оборони можливе звільнення, зокрема через повернення ПДВ.

У «Новій Пошті» попереджають: якщо раніше оподаткуванню підлягали близько 10% міжнародних відправлень, то за новими правилами цей показник може зрости до 100%. Основний ризик для споживачів - подорожчання міжнародних покупок і можливе скорочення кількості замовлень, частина з яких може перейти в неофіційні канали доставки.

Чому вирішили ввести податок

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що реформа є частиною програми співпраці з МВФ та умовою макрофінансової підтримки ЄС. Друга причина - гармонізація з ЄС, де з 1 липня 2021 року скасували звільнення від імпортного ПДВ для товарів низької вартості. З 1 липня 2026 року на відправлення до 150 євро в ЄС додалося ще й тимчасове мито 3 євро за товарну позицію.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголошує: йдеться не про новий податок, а про скасування пільги. «У країнах ЄС оподаткування закордонних пересилок починається з першого цента», - пояснив він.

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