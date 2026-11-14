Раді рекомендували змінити порядок сплати та стягнення штрафів у сфері ядерної енергетики за порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Борги та прострочення у сплаті штрафів тепер обговорюють і в ядерній енергетиці - Раді рекомендували змінити порядок сплати та стягнення штрафів у цій сфері. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Йдеться про фінансові санкції, які накладають за порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Штрафують ліцензіатів - підприємства, що експлуатують ядерні установки або працюють із джерелами іонізуючого випромінювання.

Накладає штрафи державний регулятор - Державна інспекція ядерного регулювання України. Гроші за порушення мають надходити до державного бюджету.

Чому вирішили змінювати механізм

Головна проблема - стягнення. Частина накладених штрафів залишається несплаченою, і кошти до бюджету не доходять. Тож пропозиція стосується того, як зробити стягнення реальним, а не формальним.

Рекомендація передбачає перегляд процедури - від моменту винесення постанови про порушення до фактичного перерахування грошей. Деталі нового порядку ще обговорюють.

Що це означає для галузі

Для операторів атомних електростанцій та інших ліцензіатів зміни означатимуть чіткіший механізм відповідальності. Якщо нові правила підтримають, уникнути сплати штрафу стане складніше.

Водночас це поки що рекомендація, а не ухвалене рішення. Далі слово за парламентом - саме Рада має розглянути пропозицію і вирішити, чи вносити зміни до законодавства.

Раніше Politeka повідомляла, коли кредитор втрачає право на стягнення боргу у спадщину.

Також Politeka повідомляла, за що можуть оштрафувати українців у 2026 році.