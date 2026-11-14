Трудову книжку втратили, а підприємство давно ліквідували - це не привід втрачати роки стажу при оформленні пенсії. У Пенсійному фонді пояснили, як підтвердити стаж і які документи для цього знадобляться.

Стаж для пенсії в Україні можна підтвердити навіть без трудової книжки - якщо підприємство ліквідували, а документи втрачені. У Пенсійному фонді пояснили, як повернути собі накопичені роки роботи.

Найважливіше: страховий стаж після 1 липня 2000 року підтверджується автоматично. Дані про сплату єдиного соціального внеску зберігаються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, тож трудова книжка для цього періоду взагалі не потрібна.

А от для роботи до 2000 року трудова книжка залишається головним документом. Якщо її втратили, порядок дій залежить від того, чи існує підприємство.

Підприємство ще працює - просіть дублікат

Коли компанія досі функціонує, треба звернутися до її кадрової служби із заявою про видачу дубліката трудової книжки. Роботодавець оформить його на підставі наказів про прийняття та звільнення, особових карток і відомостей про зарплату.

Підприємство ліквідували - йдіть до архіву

Якщо підприємства вже немає, документи про роботу працівників зазвичай передають до трудового архіву. Треба подати запит і отримати архівну довідку, яка підтвердить періоди роботи, посади та заробітну плату.

Які документи підтверджують стаж

Підтвердити стаж можна й іншими документами, якщо трудової книжки немає:

накази про прийняття на роботу та звільнення;

письмові трудові договори;

відомості про виплату заробітної плати;

військовий квиток - для підтвердження служби в армії;

диплом - для періодів навчання, які зараховуються до стажу.

Що робити, якщо документів не збереглося

Коли паперів немає ні на руках, ні в архіві, факт роботи можна встановити через суд. Свідчення свідків беруть до уваги лише для періоду до 2004 року і тільки тоді, коли документи втрачені через стихійне лихо, війну чи інші обставини, що не залежали від людини.

Звернутися за підтвердженням стажу можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або онлайн - через вебпортал ПФУ чи застосунок «Дія».

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