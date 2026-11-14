Стаж для пенсии в Украине можно подтвердить даже без трудовой книжки - если предприятие ликвидировали, а документы утеряны. В Пенсионном фонде объяснили, как вернуть себе накопленные годы работы.
Самое важное: страховой стаж после 1 июля 2000 года подтверждается автоматически. Данные об уплате единого социального взноса хранятся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, поэтому трудовая книжка для этого периода вообще не нужна.
А вот для работы до 2000 года трудовая книжка остается главным документом. Если ее потеряли, порядок действий зависит от того, существует ли предприятие.
Предприятие еще работает - просите дубликат
Если компания до сих пор функционирует, нужно обратиться в ее кадровую службу с заявлением о выдаче дубликата трудовой книжки. Работодатель оформит его на основании приказов о приеме и увольнении, личных карточек и ведомостей о зарплате.
Предприятие ликвидировали - идите в архив
Если предприятия уже нет, документы о работе сотрудников обычно передают в трудовой архив. Нужно подать запрос и получить архивную справку, которая подтвердит периоды работы, должности и заработную плату.
Какие документы подтверждают стаж
Подтвердить стаж можно и другими документами, если трудовой книжки нет:
- приказы о приеме на работу и увольнении;
- письменные трудовые договоры;
- ведомости о выплате заработной платы;
- военный билет - для подтверждения службы в армии;
- диплом - для периодов учебы, которые засчитываются в стаж.
Что делать, если документы не сохранились
Если бумаг нет ни на руках, ни в архиве, факт работы можно установить через суд. Свидетельские показания принимают во внимание только для периода до 2004 года и только тогда, когда документы утеряны из-за стихийного бедствия, войны или других обстоятельств, не зависевших от человека.
Обратиться за подтверждением стажа можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн - через вебпортал ПФУ или приложение «Дія».
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