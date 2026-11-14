Раде рекомендовали изменить порядок уплаты и взыскания штрафов в сфере ядерной энергетики за нарушение требований ядерной и радиационной безопасности.

Долги и просрочка по уплате штрафов теперь обсуждаются и в ядерной энергетике - Раде рекомендовали изменить порядок уплаты и взыскания штрафов в этой сфере. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Речь идет о финансовых санкциях, которые накладывают за нарушение требований ядерной и радиационной безопасности. Штрафуют лицензиатов - предприятия, которые эксплуатируют ядерные установки или работают с источниками ионизирующего излучения.

Накладывает штрафы государственный регулятор - Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Деньги за нарушения должны поступать в государственный бюджет.

Почему решили менять механизм

Главная проблема - взыскание. Часть наложенных штрафов остается неоплаченной, и средства в бюджет не доходят. Поэтому предложение касается того, как сделать взыскание реальным, а не формальным.

Рекомендация предусматривает пересмотр процедуры - от момента вынесения постановления о нарушении до фактического перечисления денег. Детали нового порядка еще обсуждают.

Что это значит для отрасли

Для операторов атомных электростанций и других лицензиатов изменения будут означать более четкий механизм ответственности. Если новые правила поддержат, избежать уплаты штрафа станет сложнее.

В то же время это пока рекомендация, а не принятое решение. Дальше слово за парламентом - именно Рада должна рассмотреть предложение и решить, вносить ли изменения в законодательство.

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