Импорт Украины втрое превысил экспорт, и рекордный разрыв внешней торговли давит на курс гривны. Рассказываем, сколько сейчас стоит доллар и евро, какой прогноз дают экономисты и как это отразится на ценах.

Курс доллара в Украине на этой неделе держится около 45,5 гривны, но давление на нацвалюту растет. Как сообщает издание «Эксперт», импорт страны втрое превысил экспорт, и рекордный разрыв внешней торговли подталкивает гривну к медленной девальвации.

Сколько стоит валюта сейчас. В начале ноября официальный курс доллара составлял 45,5 гривны, а сильнее всего валюта выросла 4 ноября, когда Нацбанк установил курс 45,66 гривны за доллар. Евро при этом стоило около 50,8 гривны, а по карточным расчетам в «ПриватБанке» доллар торговался по 45,87 гривны, евро - по 51,81 гривны.

Почему гривна под давлением. Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман объяснил УНН, что разрыв между импортом и экспортом Украины составляет около 50 миллиардов долларов в год. То есть страна покупает за границей значительно больше, чем продает, и этот разрыв постоянно растет. Гасить его можно только очень медленной девальвацией гривны, говорит эксперт.

Какой прогноз дают экономисты. По словам Гетмана, Нацбанк девальвирует гривну на 2-3 гривны в год, поэтому резких скачков не будет. «В следующем году курс может измениться еще на 1-2 гривны, так что к концу 2029 года мы можем выйти условно на 50 гривен за доллар», - отметил он. Для сравнения, правительство в проект бюджета на 2027 год заложило курс 48,3 гривны за доллар на конец года, а бизнес ориентируется на средние 49 гривен.

Что это значит для цен. Главная цель Нацбанка - удерживать инфляцию на уровне 5%, поэтому гривну ослабляют постепенно, чтобы не разгонять подорожание импортных товаров. По прогнозу самого регулятора, в 2027 году рост цен может составить 7,3%.

Что делать со сбережениями

Финансовый аналитик Алексей Козырев в колонке для портала «Минфин» советует не спешить скупать «дорогой» доллар. По его расчетам, если купить валюту по курсу 46,30 гривны за доллар, то гривневый депозит со ставкой 17% годовых после уплаты налогов дает около 13,09% дохода, а ОВГЗ с доходностью 14,94% - около 14,44%. Оба инструмента способны перекрыть прогнозируемую инфляцию.

Эксперт советует держать в валюте не более 50-60% сбережений, а остальное вкладывать в гривневые инструменты. При этом немедленно скупать доллар на фоне недавнего роста курса он не советует: стоит понаблюдать за динамикой ближайших дней и только потом принимать решение о покупке.

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