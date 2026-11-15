З 1 березня 2026 року в Україні діють гарантовані мінімуми пенсії по інвалідності внаслідок війни: 18 885 грн для I групи, 15 494 грн для II і 10 625 грн для III групи. Розповідаємо, хто має статус і як оформити виплату після ЕКОПФО.

Пенсійні виплати від Пенсійного фонду розраховують за різними законами, і пенсія по інвалідності внаслідок війни - одна з найвищих. З 1 березня 2026 року гарантовані мінімуми становлять від 10 625 до 18 885 гривень на місяць залежно від групи інвалідності.

Як повідомляє Concord Fintech, групу та її причину тепер встановлює не МСЕК, а експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Саме від рішення цієї команди залежить, за яким законом призначать пенсію і скільки людина отримуватиме щомісяця.

Що змінилося з переходом від МСЕК до ЕКОПФО

З 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії ліквідували, а інвалідність встановлюють експертні команди за порядком, затвердженим постановою Кабміну № 1338 від 15.11.2024. Команда оцінює не лише діагноз, а й те, чи може людина самостійно пересуватися, обслуговувати себе, спілкуватися і працювати. Оцінювання може бути очним, заочним або дистанційним.

Направлення на оцінювання видає сімейний або лікуючий лікар, а для військовослужбовців також голова військово-лікарської комісії. Після реєстрації адміністратор має 5 днів на опрацювання документів, далі експертна команда протягом 30 календарних днів перевіряє підстави для встановлення групи. Якщо потрібне додаткове обстеження, його призначають лише один раз, і воно має завершитися в межах 60 днів.

Хто має статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Пенсія саме «внаслідок війни» можлива лише тоді, коли в рішенні експертної команди зазначено відповідну причину інвалідності. Статус визначає стаття 7 Закону № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До цієї категорії належать військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, бійці добровольчих формувань і територіальної оборони, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання під час захисту Батьківщини.

Для військових ключовий документ - постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення чи хвороби із захистом Батьківщини. Саме її формулювання визначає, чи буде пенсія як для інвалідності внаслідок війни, чи як для інвалідності, пов'язаної з проходженням служби. Цивільні, поранені внаслідок агресії, отримують статус після рішення Міжвідомчої комісії при Мінветеранів.

Скільки платять за групами

Гарантовані мінімуми встановлює постанова Кабміну № 656 від 28.07.2010 у редакції постанови № 236 від 25.02.2026. Якщо пенсія разом з усіма надбавками менша, держава щомісяця доплачує різницю. Розміри з 1 березня 2026 року такі:

I група - 18 885 грн (до березня було 16 847 грн);

II група - 15 494 грн (було 13 822 грн);

III група - 10 625 грн (було 9 478 грн).

Крім того, пенсію військовослужбовця можуть рахувати від грошового забезпечення за останньою посадою: 100% для I групи, 80% для II і 60% для III групи, якщо інвалідність настала внаслідок війни. Якщо причина пов'язана лише зі службою, відсотки нижчі: 70%, 60% і 40%. Поверх основного розміру нараховують підвищення 50%, 40% або 30% прожиткового мінімуму для непрацездатних, тобто 1 297,50 грн, 1 038 грн і 778,50 грн відповідно.

Як оформити пенсію після рішення ЕКОПФО

Пенсію по інвалідності призначають з дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулася протягом трьох місяців. Якщо пізніше - лише з дня подання заяви. Порядок дій такий:

Отримайте постанову ВЛК про причинний зв'язок (для військових) або рішення Міжвідомчої комісії (для цивільних). Візьміть у лікаря електронне направлення на оцінювання. Пройдіть оцінювання і отримайте витяг з рішенням про групу та причину інвалідності. Оформіть посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Подайте заяву на пенсію і виберіть закон, за яким її призначити. Перевірте розрахунок в особистому кабінеті ПФУ після рішення.

Військовослужбовці подають документи через військову частину або ТЦК та СП, які передають пакет до Пенсійного фонду. Цивільні звертаються самостійно через вебпортал ПФУ, Дію, сервісний центр або ЦНАП. Базовий пакет: заява, паспорт, РНОКПП, витяг з рішення експертної команди і реквізити рахунку. Військовим додають довідку про грошове забезпечення, постанову ВЛК і документи про службу. Фонд ухвалює рішення протягом 10 днів, а на дооформлення документів дають три місяці.

Додаткові виплати та пільги

Окрім щомісячної пенсії, ця категорія має право на разові виплати. Військовим виплачують одноразову допомогу: 400, 300 і 250 прожиткових мінімумів для працездатних за I, II і III групу. При мінімумі 3 328 грн на 2026 рік це 1 331 200 грн, 998 400 грн і 832 000 грн. Якщо інвалідність пов'язана лише зі службою, діють коефіцієнти 120, 90 і 70.

Колишню виплату «до 5 травня» тепер здійснюють до Дня Незалежності. У 2026 році особи з інвалідністю внаслідок війни отримали 3 100 грн (I група), 2 900 грн (II група) і 2 700 грн (III група). Пенсіонерам кошти надійшли автоматично в серпні, заяви від інших приймали до 1 серпня, з поважних причин до 1 жовтня 2026 року.

Серед пільг за статтею 13 Закону № 3551-XII: знижка 100% плати за житлово-комунальні послуги в межах норм, безоплатні ліки за рецептом, санаторно-курортне лікування, безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, першочергове забезпечення житлом. Детальніше порядок оформлення описаний на сайті Пенсійного фонду.

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