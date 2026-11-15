Повістку від ТЦК можуть надіслати поштою - заказним листом з описом вкладення. За певних умов документ вважається врученим навіть без особистого підпису, тому ігнорувати повідомлення з поштового відділення не варто.

Військовий облік в Україні тепер має ще один важливий нюанс - повістку від ТЦК можуть надіслати поштою, і за певних умов лист вважається врученим, навіть якщо ви його не забрали з відділення.

Про виклик до територіального центру комплектування чоловік може дізнатися не лише під час особистого вручення документа. Повістку надсилають заказним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Якщо отримувача немає за вказаною адресою, поштовий оператор залишає повідомлення про надходження листа у відділення. Забрати відправлення потрібно протягом 3 робочих днів, інакше лист повернуть відправнику з відповідною позначкою.

Що має містити повістка

У самому документі обов'язково вказують дані військовозобов'язаного, адресу, мету виклику, дату, час і місце явки, а також підпис керівника ТЦК. Без цих реквізитів документ не вважається належно оформленим.

Коли лист вважається врученим

Постанова Кабміну №560 допускає, що військовозобов'язаного визнають належно повідомленим не лише тоді, коли він фактично отримав повістку. Це стається, якщо поштовий оператор зафіксував відмову від отримання або відсутність адресата за вказаною адресою.

Йдеться про адресу проживання, яку людина повідомила під час уточнення військово-облікових даних, або про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, якщо іншої адреси не подавали.

Сама по собі відсутність підпису про особисте отримання не гарантує, що виклик до ТЦК не матиме юридичних наслідків. Якщо після належного повідомлення чоловік без поважної причини не з'явився у призначений час, можлива адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку.

Чи загрожує кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації регулюється окремо і потребує встановлення передбачених законом обставин. Сам по собі факт повернення поштового відправлення ще не доводить вчинення кримінального правопорушення.

Що робити, якщо прийшло повідомлення про лист від ТЦК

Найголовніше - не ігнорувати повідомлення. Радимо діяти так:

Заберіть лист у відділенні протягом 3 робочих днів після повідомлення.

Перевірте, чи правильно вказані ваші дані, адреса, дата і час явки.

Якщо у листі вказана стара або чужа адреса, оновіть дані в застосунку «Резерв+» або зверніться до ТЦК чи ЦНАП.

З'явитися за викликом або повідомити про поважну причину неявки краще вчасно, щоб уникнути штрафу.

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