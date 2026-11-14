Загублена валіза, скасований рейс чи раптова хвороба за кордоном можуть обернутися значними витратами. Туристична агенція розповіла, як підготуватися до таких ситуацій, куди звертатися та як повернути гроші.

Подорожі за кордон без неприємних сюрпризів починаються з підготовки: загублена валіза, скасований рейс чи хвороба під час відпустки можуть обернутися серйозними витратами. Туристична агенція Fly&Joy у коментарі для Platform.ua розповіла, як захистити себе від фінансових втрат і куди звертатися, якщо щось пішло не за планом.

Найголовніше правило - перевірити документи ще до оплати поїздки, оформити відповідне туристичне страхування та зберегти контакти страхової компанії. Чеки, квитанції та підтвердження бронювання радять тримати в одному місці, а про проблему повідомляти одразу, а не після повернення додому.

Що перевірити в паспорті перед вильотом

Поширена помилка мандрівників - дивитися лише на термін дії закордонного паспорта. Деякі країни вимагають, щоб документ залишався чинним ще певний час після повернення.

Наприклад, для в'їзду на Канарські острови громадянам країн поза ЄС за загальним правилом потрібен паспорт, чинний щонайменше три місяці після дати виїзду із Шенгенської зони. Якщо турист планує відпочивати на Тенерифе з 1 до 7 вересня, паспорт має бути дійсним до 7 грудня того самого року.

Через невідповідність вимогам мандрівників можуть не допустити до рейсу ще в аеропорту вильоту. Також для короткострокового перебування в Шенгені паспорт зазвичай має бути виданий не більш ніж десять років тому.

Медичне страхування та туристичний поліс

Раптова травма, гострий зубний біль чи госпіталізація за кордоном можуть коштувати дуже дорого. При цьому медична страховка і комплексний туристичний поліс - це не одне й те саме.

Медична страховка покриває витрати на лікування, а розширений туристичний поліс може захищати й від інших ситуацій: скасування поїздки, затримки або переривання подорожі, проблем із багажем, втрати документів, а в деяких пакетах - навіть крадіжки грошей.

Не всі ці послуги автоматично входять до кожного поліса. Перед оформленням варто перевірити страхові ліміти, франшизу, винятки та перелік ситуацій, які визнаються страховими випадками.

Що робити, якщо загубили чи затримали багаж

Валізу необхідно оформлювати як загублену ще до виходу із зони видачі багажу. У службі Lost & Found або багажній службі потрібно оформити акт Property Irregularity Report (PIR) та отримати копію заяви з номером звернення.

Далі слід зберегти посадковий талон і багажну бирку, повідомити авіакомпанію та стежити за статусом розшуку. За Монреальською конвенцією письмову претензію щодо затриманого багажу зазвичай подають протягом 21 дня з моменту отримання, а щодо пошкодженого - протягом семи днів.

Якщо багаж пошкоджено, радять одразу зробити фотографії та повідомити авіакомпанію. Витрати на найнеобхідніші речі можуть відшкодувати, тож варто зберігати чеки. А в ручну поклажу радять класти ліки, документи, зарядні пристрої та запасний одяг хоча б на одну-дві доби.

Затримали чи скасували рейс: на що має право пасажир

Причиною затримки можуть бути погода, технічні несправності чи страйки. У такому разі не варто поспішати залишати аеропорт - спочатку слід звернутися до представників авіакомпанії або перевірити інформацію на її сайті.

Залежно від маршруту, авіакомпанії та тривалості затримки пасажирам можуть належати харчування, напої, проживання в готелі, перебронювання на інший рейс або повернення коштів. Для рейсів, на які поширюються британські правила UK261, діють окремі гарантії захисту пасажирів, а в ЄС аналогічні питання регулює регламент EU261.

Як оформити заяву на компенсацію

Після затримки чи скасування рейсу можна подати claim - офіційну заяву на компенсацію. На сайтах авіакомпаній для цього зазвичай є розділи Claims, Compensation, Flight Disruption або Refunds.

У формі потрібно вказати номер рейсу, дату подорожі, номер бронювання та контактні дані, а також додати підтвердження й чеки. Варто попросити у авіакомпанії письмове підтвердження причини затримки та зберігати чеки за харчування й проживання, якщо довелося оплачувати їх самостійно.

Пропущена пересадка: чому важливо, як куплено квитки

Якщо через затримку першого літака пасажир не встиг на наступний рейс, подальші дії залежать від способу придбання квитків. Якщо обидва перельоти оформлені в межах одного бронювання, авіакомпанія зазвичай має допомогти з перебронюванням.

Якщо ж квитки придбані окремо - у різних перевізників, - перельоти вважаються незалежними. Через запізнення першого рейсу пасажир може втратити другий квиток і муситиме оплачувати новий самостійно.

Окремо варто перевіряти транзитні вимоги країни пересадки. Наприклад, для транзиту через США громадянам України за загальним правилом потрібна американська віза, навіть якщо Сполучені Штати не є кінцевим пунктом подорожі.