У неділю, 15 листопада, погода в Україні стане сухішою, але нічне похолодання посилиться: у західних областях очікують морози до -5°, на півночі - до -4°.

Нічні морози та тумани повертаються в Україну - у неділю, 15 листопада, циклон остаточно поступиться місцем антициклону, тому дощі припиняться, але вночі в окремих областях стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів. Вдень ще триматиметься плюсова температура.

Про зміну погоди повідомляє Meteoprog. За прогнозом синоптиків, у неділю атмосферний тиск зросте, вітер послабшає, а хмарність зменшиться. Після дощової і вітряної суботи в більшості регіонів стане спокійніше.

Морози до -5°: де найхолодніше

Найвідчутніше похолодання припаде на західні області. Там уночі температура опуститься до 0...-5 градусів, вдень повітря прогріється до +3...+8. Опадів не буде, проте вночі та вранці місцями можливий туман.

На півночі України ніч очікується холодною: від -4 до +1 градуса. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3...+8.

У центральних областях неділя буде сухою і переважно малохмарною. Вночі температура коливатиметься в межах -3...+2, вдень - від +4 до +9 градусів.

Південь і схід: тепліше, але без дощів

На півдні прогнозують сонячну погоду без опадів. Вночі буде -2...+3, а вдень повітря прогріється до +5...+10 градусів.

У східних регіонах очікується змінна хмарність, дощів не прогнозують. Вночі термометри покажуть від -2 до +3, вдень - від +2 до +7 градусів.

Разом з проясненнями прийде нічне похолодання, а вночі та вранці можливе утворення туманів. Водіям варто бути обережними на дорогах, особливо на заході та півночі, де мороз найсильніший.

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