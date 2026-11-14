Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 15 по 21 листопада обіцяє помірне тепло вдень та три дощові дні. Максимальна температура підніметься до +11°, а перепад за тиждень складе 5°.

Синоптики вже попереджали мешканців Київщини про дощову погоду наступного тижня, і новий прогноз на з 15 по 21 листопада підтверджує цю тенденцію: область чекають три дощові дні та помірне листопадове тепло вдень. За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в межах від +6° до +11°, а нічні – від 0° до +5°.

У неділю, 15 листопада, у Київській області очікується малохмарна погода без опадів. Удень повітря прогріється до +6°, а вночі охолоне до +1°.

Понеділок, 16 листопада, принесе мінливу хмарність і також обійдеться без опадів. Стовпчики термометрів удень зупиняться на позначці +6°, а вночі впадуть до 0°.

У вівторок, 17 листопада, небо затягнеться хмарами, і синоптики прогнозують опади. Денна температура утримається на позначці +6°, нічна підніметься до +4°.

Середа, 18 листопада, також пройде під хмарним небом з можливими опадами. Вдень повітря прогріється до +8°, вночі – до +2°.

Четвер, 19 листопада, стане найтеплішим днем тижня: малохмарна погода без опадів дозволить повітрю прогрітися до +11° удень, а вночі термометри покажуть +5°.

У п’ятницю, 20 листопада, небо знову затягне хмарами, і синоптики прогнозують опади. Вдень температура опуститься до +8°, вночі триматиметься на позначці +5°.

Субота, 21 листопада, завершить тиждень мінливою хмарністю без опадів. Стовпчики термометрів удень зупиняться на +6°, а вночі охолонуть до +4°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 19 листопада, із максимумом +11°, а найпрохолодніше буде на початку тижня – у неділю та понеділок, коли вдень лише +6°. Перепад температур за тиждень складе 5°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, середу та п’ятницю.

У дні з опадами мешканцям Київської області варто взяти з собою парасолю та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу. А оскільки нічні температури подекуди опускаються до нуля, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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