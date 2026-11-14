Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 15 по 21 ноября обещает умеренное тепло днем и три дождливых дня. Максимальная температура поднимется до +11°, а перепад за неделю составит 5°.

Синоптики уже предупреждали жителей Киевщины о дождливой погоде на следующей неделе, и новый прогноз с 15 по 21 ноября подтверждает эту тенденцию: область ждут три дождливых дня и умеренное ноябрьское тепло днем. По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +6° до +11°, а ночные – от 0° до +5°.

В воскресенье, 15 ноября, в Киевской области ожидается малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +6°, а ночью остынет до +1°.

Понедельник, 16 ноября, принесет переменную облачность и также обойдется без осадков. Столбики термометров днем остановятся на отметке +6°, а ночью упадут до 0°.

Во вторник, 17 ноября, небо затянется облаками, и синоптики прогнозируют осадки. Дневная температура удержится на отметке +6°, ночная поднимется до +4°.

Среда, 18 ноября, также пройдет под облачным небом с возможными осадками. Днем воздух прогреется до +8°, ночью – до +2°.

Четверг, 19 ноября, станет самым теплым днем недели: малооблачная погода без осадков позволит воздуху прогреться до +11° днем, а ночью термометры покажут +5°.

В пятницу, 20 ноября, небо снова затянет облаками, и синоптики прогнозируют осадки. Днем температура опустится до +8°, ночью удержится на отметке +5°.

Суббота, 21 ноября, завершит неделю переменной облачностью без осадков. Столбики термометров днем остановятся на +6°, а ночью остынут до +4°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 19 ноября, с максимумом +11°, а самое прохладное будет в начале недели – в воскресенье и понедельник, когда днем всего +6°. Перепад температур за неделю составит 5°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, среду и пятницу.

В дни с осадками жителям Киевской области стоит взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку ночные температуры местами опускаются до нуля, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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